Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Πάνος Αμυράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού.

Ο Χρήστος Ζωγράφος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Γραφείου Τύπου.Ο Γιώργος Ευθυμίου αναλαμβάνει τη Διεύθυνση του Γραφείου Ενημέρωσης και Διαχείρισης Κρίσεων.Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Μαράκης αναλαμβάνει αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Τύπου.

Ακολουθούν τα βιογραφικά σημειώματα:

Ο Πάνος Αμυράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην ΑΣΟΕΕ αλλά γρήγορα στράφηκε στη δημοσιογραφία. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1984 από την οικονομική εφημερίδα Εξπρές. Το 1994 εντάχθηκε στο δημοσιογραφικό δυναμικό του Ελεύθερου Τύπου ενώ από το 2011 ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας τόσο στην ημερήσια όσο και στην κυριακάτικη έκδοσή της. Έχει συνεργασθεί με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Real FM, ΕΡΑ (Α' Πρόγραμμα) και City FM. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Το 2022 τιμήθηκε από το Ιδρυμα Μπότση με το βραβείο δημοσιογραφίας για την αντικειμενική και με πληρότητα κάλυψη επί 37 χρόνια του οικονομικού ρεπορτάζ όπως και για την επιτυχή διεύθυνση των εφημερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Τύπος της Κυριακής». Είναι συγγραφέας τεσσάρων μυθιστορημάτων που διαδραματίζονται κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει συμμετάσχει σε δύο αγώνες μαραθωνίου δρόμου και σε αρκετές διοργανώσεις μεγάλων αποστάσεων. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

O Χρήστος Ζωγράφος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πόρο. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία με κατεύθυνση τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ενώ από το 2015 εργάστηκε στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο καλύπτοντας πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ. Από το 2019 εργάζεται στο Γραφείο Πρωθυπουργού ως σύμβουλος για θέματα Τύπου και το 2021 ορίστηκε αναπληρωτής Διευθυντής στο Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού.

Ο Γιώργος Ευθυμίου γεννήθηκε στην Άρτα το 1978. Έχει πανεπιστημιακές σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, κατέχει μεταπτυχιακό στο «Communication Strategy and Content Management» και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα αντικείμενα «Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων», «Μετάφραση και Πολιτική Σκέψη» και «Οικονομική Κρίση και Προοπτικές». Επί 19 χρόνια εργαζόταν στην τηλεόραση της ΕΡΤ Α.Ε., τα 15 από αυτά ως πολιτικός συντάκτης, έχοντας περάσει από το οικονομικό και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Παράλληλα, έχει εργαστεί ως συντάκτης και αρθρογράφος σε εφημερίδες, όπως στον Ελεύθερο Τύπο και στην Ελευθερία του Τύπου, αλλά και στο ειδησεογραφικό site newpost.gr. Από το 2019 είναι αναπληρωτής Διευθυντής στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Από το 2021 συμμετείχε επίσης, στην Ομάδα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και Στρατηγικών Προβλέψεων (Strategic Foresight) της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ έχει κάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με νέα μοντέλα οργανωσιακής επικοινωνίας θεσμών και οργανισμών σε περιόδους κρίσεων. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και της IFJ και έχει διδάξει τηλεοπτική δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Το 2018 τιμήθηκε από το Ίδρυμα Μπότση για την αντικειμενική κάλυψη και το έργο του στο πολιτικό ρεπορτάζ. Μιλά αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Ο Αλέξανδρος Μαράκης γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και έχει μεταπτυχιακό στις Σπουδές Πολέμου. Το 2012 άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος στον ΣΚΑΪ. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 εργάζεται στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

