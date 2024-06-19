Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αμυντικός τομέας διεθνώς αναφέρθηκε η γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών Μάιρα Μυρογιάννη, εγκαινιάζοντας το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Eurosatory 2024, τη σημαντική έκθεση άμυνας και ασφάλειας που λαμβάνει χώρα ανά διετία στο Παρίσι.

Στην ομιλία της, η γενική γραμματέας αναφέρθηκε στην υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για πρώτη φορά τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Ειδικότερα για το διάστημα 2025-2027, προβλέπεται χρηματοδότηση 1,5 δισ. ευρώ προς υποστήριξη της παραγωγής προηγμένων αμυντικών συστημάτων μέσω συνεργατικών πρωτοβουλιών έρευνας και τεχνολογίας.

Ως προς την Ελλάδα, η Μάιρα Μυρογιάννη υπογράμμισε την εξέχουσα γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, αλλά και τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Επισήμανε επίσης ότι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με το ευρύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, είχαν ως αποτέλεσμα να μετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία και ότι σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης, με τις ελληνικές εταιρείες του τομέα να πρωτοστατούν στα ερευνητικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου, αναπτύσσοντας τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακό αμυντικό εξοπλισμό. Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση του τομέα, σημείωσε η γενική γραμματέας, η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί ολοκληρωμένο σχέδιο που εστιάζει στην ενίσχυση των εξαγωγών, στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με σημαντικούς διεθνείς εταίρους και στην ανάπτυξη ενός ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

«Είμαστε υπερήφανοι για τη συμμετοχή της χώρας μας στην Eurosatory 2024 με ορισμένες από τις πλέον δυναμικές και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του ελληνικού αμυντικού τομέα. Ταυτόχρονα, έχει μεγάλη σημασία ότι στην έκθεση εκπροσωπείται επίσης το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της χώρας μας στον τομέα αυτό», τόνισε η Μάιρα Μυρογιάννη.

