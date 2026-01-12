ΠΑΣΟΚ: Οι αποκαλύψεις στη δίκη του predator εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση

«Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στη δίκη του predator και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση.

«Και δεύτερος μάρτυρας μετά τον κ. Τρίμπαλη, αυτή τη φορά η Λίνα Κατσούρα γραμματέας των κύριων Μπίτζιου και Λαβράνου, κατέθεσε ότι της ειπώθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο πως «όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, μη φοβάσαι τίποτα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση συνεχίζει την ύποπτη αφωνία μπροστά στις συνταρακτικές αποκαλύψεις για το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator και τις μαρτυρίες για την προσπάθεια κουκουλώματος με χειραγώγηση ακόμη και των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής του 2023 οπότε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενημέρωναν από πριν για τις ερωτήσεις τους τους κρίσιμους μάρτυρες», προσθέτει.

«Αυτό το δυσώδες τοπίο απαξίωσης και υπονόμευσης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι άλλο ένα "επίτευγμα" της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.