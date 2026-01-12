«Δεν αρκεί να ζητάμε ανοιχτούς δρόμους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανοιχτά χωριά. Ζωντανή και όχι ερειπωμένη ύπαιθρο, όπως την έχει αφήσει η κυβέρνηση της ΝΔ», τόνισε για το αγροτικό ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης της κυβέρνησης με τους αγρότες, χαρακτήρισε ως σημαντικό «να υπάρξει η μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα στην εκπροσώπηση των αγροτών» για να υπάρξουν λύσεις που θα αφορούν στο σύνολο του πρωτογενούς τομέα ώστε να προχωρήσει η αποκλιμάκωση. «Εμείς θέλουμε και τον διάλογο και την αποκλιμάκωση. Υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνονται αλχημείες από πλευράς τής κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιπροσωπευτικότητα των αγροτών στη συνάντηση με την κυβέρνηση με στόχο να είναι η σύνθεση πιο "φιλική" προς εκείνη. Δεν χρειάζεται σόου αλλά ουσιαστικός διάλογος. Αυτό δεν είναι κάτι που γνωρίζω αλλά αυτό καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των ορισμένων αγροτών», είπε.

Ενέργεια

Ως προς «το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερα», ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε κάποιες προτάσεις «που δεν αλλάζουν τον πυρήνα του περιορισμένου εύρους που βάζει η κυβέρνηση - δεν έχουν δηλαδή δημοσιονομικό κόστος»: «Τα 0,085 ευρώ να γίνουν 0,08 ευρώ ανά κιλοβατώρα -εμείς λέμε να γίνουν 0,07 ευρώ- δεν αλλάζουν το δημοσιονομικό κόστος αλλά αφορούν στην κερδοφορία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει τεράστια κερδοφορία και προφανώς μπορεί να το αντέχει». «Δεύτερον, για ποιον λόγο να εξαιρεθούν από αυτό το μέτρο όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές;», ρώτησε, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι έχουν οφειλές «διότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να τους πληρώσει, άρα και τους έφερε σε αυτήν την κατάσταση και τους τιμωρεί εκδικητικά επειδή βγήκαν στους δρόμους;». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ λέει επιπλέον το πάγιο να πάει στα 5 ευρώ και να υπάρχει έκπτωση συνέπειας 20%.

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις για το κόστος ενέργειας «αλλά μάλλον η κυβέρνηση δεν ακούει, «πιο πολύ την ενδιέφερε να απαγορεύσει στον κ. Ανδρουλάκη να πάει στο Πτολεμαΐδα V, παρά να βρει λύση για την ενέργεια». Σημείωσε ότι η μονάδα στο Πτολεμαΐδα V είναι «ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για φτηνή ενέργεια, κόστισε 1,5 δισ. στον ελληνικό λαό και έχει γίνει ένα μνημείο αδράνειας και επιτομή της απουσίας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας». Τόνισε ότι «εδώ χρειάζεται να αντιληφθεί η κυβέρνηση τις γεωπολιτικές αλλαγές και την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και να αλλάξει τελείως ρότα. Αντί να έχει μια πολιτική που εξυπηρετεί συμφέροντα -όπως έχει σήμερα- να υπάρχει μια πολιτική που εξυπηρετεί την κοινωνία και όχι μόνο την κερδοφορία κάποιων επιχειρήσεων, κάποιων παρόχων ή κάποιων που στην ουσία θέλουν μέσω άλλων μορφών ενέργειας να κερδοφορούν εις βάρος των πολιτών».

Συμφωνία Mercosur

Ερωτηθείς για τη συμφωνία Mercosur ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «μη ισορροπημένη συμφωνία», «δεν είναι μία συμφωνία που προστατεύει τους Έλληνες αγρότες και τα προϊόντα τους αλλά ευνοεί την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη που έχει άλλου τύπου παραγωγή και βιομηχανία…». Σημείωσε ότι «παρόλα αυτά, η Ιταλία διαπραγματεύθηκε και πήρε ταχύτερη χρηματοδότηση 45 δισ. παραπάνω», ενώ «η χώρα μας δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα». Έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση ενώ η συμφωνία αυτή βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης εδώ και χρόνια, δεν το συζήτησε ποτέ με τους αγρότες: «Να καθίσει σε ένα τραπέζι και να τους πει ότι έχουμε εξαγωγές στη Λατινική Αμερική 35 εκατομμύρια ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές είναι 470 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αντιλαμβανόμαστε την ανισορροπία, η οποία με τη συμφωνία διευρύνεται και δημιουργεί κινδύνους η τροφή που θα έχουμε να είναι μη ασφαλή προϊόντα, τα οποία έχουν άλλα πρότυπα περιβαλλοντικά, ποιοτικά και κτηνιατρικά…».

Επισήμανε ότι αυτοί είναι οι λόγοι που η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τις ρήτρες τον Δεκέμβριο και πως η συμφωνία αυτή θέλει μεγάλες αλλαγές.

Κόμμα Καρυστιανού

Κληθείς να σχολιάσει τον φορέα που θα δημιουργήσει η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι «το μέτωπο μας είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει υπέρβαση στον διαχωρισμό Κεντροαριστεράς και Κεντροδεξιάς». Τόνισε ότι «εμείς θέλουμε να περάσει η ΝΔ στην αντιπολίτευση και να γίνουμε η κυβέρνηση που θα καταπολεμήσει τις ανισότητες, θα επαναφέρει την ισχύ των θεσμών, δεν θα χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και ταυτόχρονα θα έχει μία εξωτερική πολιτική που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον τουρκικό αναθεωρητισμό, στον οποίο κλείνει το μάτι η κυβέρνηση με την ανερμάτιστη πολιτική που έχει». «Όσον αφορά στην κυρία Καρυστιανού θα περιμένουμε να μάθουμε τι έχει να πει επί της ουσίας για τα πολιτικά ζητήματα…», σχολίασε μεταξύ άλλων.

Υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές του 2027» και ότι «η μεγάλη πλειοψηφία, και κοινωνικά και πολιτικά, μπορεί να εκφραστεί στη συγκυρία αυτή απέναντι σε μια κυβέρνηση, η οποία είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα, από το ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

