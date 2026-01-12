Μαρία Καρυστιανού: «Στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει και το δικό μας κόμμα» 

Στους λόγους που την οδήγησαν στην δημιουργία πολιτικού φορέα αλλά και στην αποκάλυψη πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει και το δικό της κόμμα, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού το μεσημέρι της Δευτέρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε - γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μετά από τον θάνατο της κόρης μου και βλέποντας όλα αυτά μου δόθηκε μια αποστολή - εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό, η δικαίωση και της χώρας όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν είμαστε έτοιμοι κι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να μας στηρίξει, τότε θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει βιασύνη», είπε χαρακτηριστικά.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε και εμείς» τόνισε η κα Καρυστιανού, η οποία αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις για την δημιουργία του κόμματος από συγγενείς των θυμάτων και μερίδα του κόσμου.

Δείτε τη συνέντευξή της:

Πηγή: skai.gr

