Με Τέμπη προχωρά τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο η Βουλή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Παρά το γεγονός πως η αντιπολίτευση δεν έχει βρει κοινή γραμμή «πλεύσης» ούτε για την προ ημερησίας συζήτηση για τα Τέμπη στην Ολομέλεια, αλλά ούτε και για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης είναι γεγονός πως στη Βουλή το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους θα αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης και διαφωνιών το επόμενο διάστημα.

Από τη μια είναι η βούληση των κομμάτων της μειοψηφίας να στριμώξουν την πλειοψηφία στα «σχοινιά» βλέποντας πως υπάρχουν πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Ο θυμός των συγγενών των θυμάτων είναι μεγάλος, ενώ υπάρχει και ένα κοινωνικό αίσθημα οργής που αναμένεται να εκδηλωθεί στην επέτειο των δυο χρόνων από την τραγωδία. Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να αποδείξει πως η κατηγορίες περί «συγκάλυψης» είναι έωλες και κατασκεύασμα της αντιπολίτευσης που επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το συμβάν. Ο παράγοντας που θα κρίνει τις εξελίξεις και τη χρονοσειρά των διαδικασιών είναι το περιεχόμενο των πορισμάτων που αναμένονται. Τόσο του ΕΜΠ όσο και της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πως και η προ ημερησίας συζήτηση πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν θα ολοκηρωθούν οι σχετικές έρευνες έτσι ώστε ο διάλογος να γίνει πάνω σε μια συγκεκριμένη βάση.

Στον ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν και ο Σωκράτης Φάμελλος, θέλοντας να δείξει πως έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των άλλων κομμάτων, επανήλθε χθες στο θέμα. Με επιστολή του στον Νικήτα Κακλαμάνη ζήτησε την επίσπευση της προ ημερησίας συζήτησης παρά τη διαφορετική άποψη της κυβέρνησης. Το ίδιο αίτημα έχουν καταθέσει το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Όσον αφορά το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής αυτή ενδεχομένως να είναι η «τρίτη πράξη» που θα λάβει χώρα από τη στιγμή που θα προκύψουν στοιχεία που θα περιγράφουν αδικήματα για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

Η σειρά των κοινοβουλευτικών «όπλων» που μπορεί να χρησιμοποιηθούν δεν έχει καθοριστεί. Φαίνεται λογικό πως η προ ημερησίας συζήτηση θα πρέπει να προηγηθεί. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν συμφωνούν μεταξύ τους για το πώς θα πορευτούν σε επίπεδο Βουλής και η κυβέρνηση αναμένει τις εξελίξεις. Με δεδομένο πως η έρευνα της δικαιοσύνης αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου και το πόρισμα του Αρχής Διερεύνησης Ατυχημάτων θα δημοσιοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου είναι σχεδόν σίγουρο πως και ο Μάρτιος θα είναι «μήνας Τεμπών» για το Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζεται πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει να διαβιβαστεί ο φάκελος της εξεταστικής που προηγήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.