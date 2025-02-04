«Καθοριστική τομή» τα επερχόμενα πορίσματα για τα Τέμπη

Της Δώρας Αντωνίου

Σαν μια «καθοριστική τομή» στην εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών προσδιορίζεται πλέον η δημοσιοποίηση των πορισμάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Η κυρίαρχη αίσθηση είναι ότι η τελική εικόνα που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των πορισμάτων, θα είναι τελείως διαφορετική από την αρχική εκδοχή για τα αίτια, πιο σκληρή ακόμα και από όσα σήμερα ακούγονται ως υποθέσεις. Η εκτίμηση αυτή δείχνει να κυριαρχεί και στην προσέγγιση της κυβέρνησης, η οποία πλέον προσανατολίζει τη στρατηγική της έχοντας ως κεντρική επιδίωξη να φανεί ότι αυτή πρώτη, με τις πρωτοβουλίες της επιδίωξε να διευκολύνει όλες τις αναγκαίες έρευνες ώστε να πέσει φως στην υπόθεση.

Ουσιαστικά, αυτό που επιδιώκεται είναι, όταν τα πορίσματα δημοσιοποιηθούν, η κυβέρνηση να μη βρεθεί σε ρόλο απολογούμενου απέναντι στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης και στις αιτιάσεις των συγγενών των θυμάτων. Να καταφέρει να ολοκληρώσει ένα αφήγημα απόρριψης της καταγγελίας για συγκάλυψη που σταθερά επαναλαμβάνεται. «Διευκολύνουμε, δεν συγκαλύπτουμε» είναι η κωδικοποίηση αυτής της προσπάθειας.

«Αν η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να συγκαλύψει οτιδήποτε σχετιζόμενο με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, φαντάζομαι ότι δεν θα σύστηνε έναν Οργανισμό, δίνοντάς του την απόλυτη ελευθερία και ανεξαρτησία να προβεί σε όποιο πόρισμα πιστεύει, χρησιμοποιώντας και επιστήμονες εκτός Ελλάδας, από την Ευρώπη. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να κατηγορείς ταυτόχρονα ότι μια Κυβέρνηση συγκαλύπτει και ταυτόχρονα να επικαλείσαι πορίσματα εθνικών Οργανισμών που συνέστησε και στελέχωσε η Κυβέρνηση» δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετική με πληροφορίες για το πόρισμα του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Επιτέθηκε, δε, στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που τήρησε στη Βουλή στις ψηφοφορίες για τη σύσταση του εν λόγω Οργανισμού.

Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι έγιναν όλες οι κινήσεις και παρασχέθηκε όποια διευκόλυνση ζητήθηκε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό, βεβαίως, δεν απαντά στις αιτιάσεις για την καθυστέρηση ακόμα και στη στελέχωση του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ο οποίος ενώ είχε συσταθεί πριν από το δυστύχημα των Τεμπών, στελεχώθηκε έξι μήνες μετά. Έτσι, όταν έγινε το δυστύχημα δεν ήταν ενεργός ο φορέας που θα μπορούσε να διασφαλίσει τον αποκλεισμό του χώρου για τη διερεύνηση των αιτίων, και πιθανόν να αποτρέψει όσα έγιναν με μεταφορά υλικών, μπάζωμα, κ.λπ.. Επιπλέον, παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με την Εξεταστική και τον τρόπο που λειτούργησε, που εμφανίστηκε να αποδοκιμάζει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Στην κυβέρνηση επιθυμούν να αξιοποιήσουν το μεσοδιάστημα μέχρι τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων για να ξεδιπλώσουν μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση με αιχμή την ετοιμότητα και τη διάθεση να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιδίωξε χθες, στην κατεύθυνση αυτή, να σημειώσει ότι η κυβέρνηση έχει απαντήσεις για όλα και περιμένει την αντιπολίτευση να συντονιστεί και να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με αίτημα για προ ημερησίας ή με αίτημα για πρόταση δυσπιστίας. Βεβαίως, αιτήματα για προ ημερησίας συζήτηση έχουν ήδη κατατεθεί και αναμένεται ο προσδιορισμός της συζήτησης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα επιθυμούσε αυτή να γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Προεδρικής εκλογής, στις 12 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση δεν ακυρώνει το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας στη συνέχεια.

Το δεδομένο είναι ότι η δημοσιοποίηση των πορισμάτων θα μετατοπίσει τη συζήτηση από τη γενική πολιτική σύγκρουση επί πιθανών αποκαλύψεων, σε μια προεξοφλούμενη ακολουθία σκληρών ερωτημάτων, στη βάση επιστημονικών δεδομένων. Ενώ και πιθανές κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, θα αποκτήσουν άλλη βαρύτητα εάν συνοδεύονται από στοιχεία και τεκμηρίωση.

