Λίγο μετά τις 4 ξεκίνησε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε για τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και την επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα αγροτικά ζητήματα, χτύπησε το τηλέφωνο του Προέδρου και στην άλλη γραμμή ο Σωκράτης Φάμελλος τον ενημέρωσε για την απόφαση του Σύριζα να προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη Λούκα Κατσέλη. Η συνομιλία είχε μικρή διάρκεια και δεν αποκλείεται οι δύο πολιτικοί αρχηγοί να επικοινωνήσουν εκ νέου.

Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο

Στο Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με πληροφορίες αποφασίστηκε ομόφωνα η πράσινη παράταξη να περιμένει τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την προεδρία της Δημοκρατίας και σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ανήκει στον προοδευτικό χώρο και σε αντίπαλη παράταξη από την ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ να καταψηφίσει την πρόταση αυτήν και να συζητήσουν για να προτείνουν έναν υποψήφιο της επιλογής τους.

Η αντίδραση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου αυτό που σχολίαζαν στελέχη της πράσινης παράταξης είναι ότι το πολιτικό επίδικο είναι να εκλεγεί προοδευτικός υποψήφιος και όχι απλώς να καταγραφεί.

Αυτό εξάλλου δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα στον ΣΚΑΙ 100.3

«Εδώ πρέπει να βάλουμε το στόχο το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει καταγραφή, θέλει εκλογή Προέδρου από τον προοδευτικό χώρο» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σημεία παρέμβασης Νίκου Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Κέντρο

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την επιλογή της καταγραφής μιας προοδευτικής υποψηφιότητας. Εμείς επιμένουμε να εκλεγεί προοδευτικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να τηρηθεί δηλαδή η πολιτική παράδοση, που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν.

Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε μείζονα κοινωνικά θέματα. Σήμερα κατατίθεται η επίκαιρη ερώτηση μου προς τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και αύριο ανακοινώνουμε τη νομοθετική μας πρωτοβουλία για τα ασφάλιστρα. Ήδη έχουμε καταγράψει μια πρώτη νίκη με την ομολογία Θεοδωρικάκου στη Βουλή σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη ότι πρέπει να αλλάξει ο δείκτης του ΙΟΒΕ που νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία επί Άδωνι Γεωργιάδη και οδήγησε στις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μας πιστώνεται και αυτή η πρωτοβουλία, μετά τις παρεμβάσεις μας για τις τράπεζες και την αναστολή της χρηματοδότησης των Σπαρτιατών.

Ως προς το τέλος ταφής απορριμμάτων που στραγγαλίζει οικονομικά τους Δήμους, θα υποστηρίξουμε στη Βουλή την τροπολογία, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου και το 2019 το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει τη σχετική πρόβλεψη που περιλαμβάνει.

