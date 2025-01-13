Μητσοτάκης: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη διμερή τους συνεργασία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρίγκιπας Διάδοχος και Πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud συμπροέδρευσαν στην πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αλ-Ούλα.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θεσμοθετεί Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας με χώρα της Μέσης Ανατολής. «Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη αξία έχει για μας η συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τον κόσμο και για την ευρύτερη περιοχή. Η Σαουδική Αραβία είναι στρατηγικός εταίρος για την Ελλάδα και την Ε.Ε. και παίκτης-κλειδί για την σταθερότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Το παγκόσμιο τοπίο αναδιαμορφώνεται και σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Αραβικού κόσμου και της Σαουδικής Αραβίας είναι κρίσιμος. Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής είναι αλληλοεξαρτώμενες. Σε αυτό το τοπίο η στρατηγική μας συνεργασία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ΑΣΣΣ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το ΑΣΣΣ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη διμερή τους συνεργασία στο ανώτατο δυνατό επίπεδο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η άμυνα, οι επενδύσεις, το εμπόριο, η ενέργεια, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.

«Αυτή η συνεργασία έχει αυξημένη σημασία στη σημερινή συγκυρία που βιώνει η περιοχή μας λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα έχει προστεθεί σε μια σειρά από κρίσεις, τις συνέπειες των οποίων καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ακόμα πιο σημαντικό που Ελλάδα και Σαουδική Αραβία έχουν το ίδιο όραμα για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις προοπτικές για συνεργασία στην ενέργεια, καθώς και στο εμπόριο και στις επενδύσεις σε τομείς όπως η ναυτιλία, τα αγροδιατροφικά προϊόντα και ο κατασκευαστικός τομέας.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Mohammed bin Salman υπέγραψαν τα πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις 46 πρωτοβουλίες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τις Επιτροπές του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας και ενέκριναν τη δομή διακυβέρνησής του.

Το ΑΣΣΣ απαρτίζεται από 7 Επιτροπές (Πολιτική, Στρατιωτική, Επενδύσεων, Ενεργείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού), των οποίων επικεφαλής είναι οι αρμόδιοι Υπουργοί των δύο χωρών.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman

Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας συζητήθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και η θεσμοθέτηση της διμερούς συνεργασίας στο ανώτατο επίπεδο με την πρώτη συνεδρίαση-ορόσημο του Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα, τόσο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και σε αυτόν της ενεργειακής και ψηφιακής συνδεσιμότητας, προκειμένου να μετατραπεί σε κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι η πύλη της Ασίας και της Μέσης Ανατολής προς την Ευρώπη και τόνισε ότι ο ρόλος-κλειδί της Σαουδικής Αραβίας στον οικονομικό διάδρομο IMEC και η θέση της χώρας μας παρουσιάζουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας.

Συζητήθηκαν ακόμη διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον σημαίνοντα ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή ως παράγοντα σταθερότητας.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα εκεχειρία στη Γάζα, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε λύση δύο κρατών.

Ως προς τη Συρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και επανέλαβε ότι η επόμενη μέρα πρέπει να έρθει μέσα από μια συμπεριληπτική διαδικασία που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων.

Συζήτησαν ακόμα για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για τη χώρα μας.

