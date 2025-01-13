Θετικά απαντά στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας η Λούκα Κατσέλη, κάνοντας λόγο για τιμητική πρόταση, ευχαριστώντας παράλληλα τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο.

«Με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης αποδέχομαι την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ να είμαι υποψήφια για το ανώτατο αξίωμα της χώρας, την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο κ. Σωκράτη Φάμελλο και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κα Κατσέλη.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «αποδέχομαι την πρόταση γιατί σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών κλυδωνισμών, οικονομικής αβεβαιότητας και εκτεταμένης ανασφάλειας, όπως η σημερινή, ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκπροσώπου της χώρας και εγγυητή της ομαλής λειτουργίας της δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να συμβάλει στην ενότητα του έθνους, στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και να προάγει τη συμπεριληπτική δημοκρατία, την ουσιαστική προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το δημόσιο συμφέρον και το «συλλογικό καλό». Καλείται να εμπνεύσει ιδιαίτερα τα νέα παιδιά ότι αξίζει να αγωνίζονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία και μια πιο ασφαλή και ευημερούσα πατρίδα».

Πηγή: skai.gr

