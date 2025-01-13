Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πρώην Υπουργό Εργασίας στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ομότιμη καθηγήτρια οικονομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λούκα Κατσέλη προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ύστερα από συλλογική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, που ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στη δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος κάνει λόγο για ένα πρόσωπο που «μπορεί να ενισχύσει τον θεσμό του ΠτΔ, τη Δημοκρατία και τους πολίτες», τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει την πολιτική και πολιτειακή ευθύνη, διατυπώνοντας τη δική του πρόταση.

Σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Χαρίτση, λίγα λεπτά πριν δημοσιοποιηθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για μια προσωπικότητα «που διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας», μία πολιτικό «με ήθος, αίσθημα αποστολής και ανεξαρτησία που υπηρέτησε πάντα, απ’ όλες τις θέσεις που κατείχε, το δημόσιο συμφέρον».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η Λούκα Κατσέλη «έχει προωθήσει με συνέπεια και πρωτοβουλίες την προγραμματική σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει ταυτίσει την πορεία της με την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τη βιώσιμη, δίκαιη και συμπεριληπτική Ανάπτυξη, την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην εργασία, τη στέγη, τη δημόσια Υγεία, τη δημόσια Παιδεία και το περιβάλλον, καθώς και τη στήριξη και ανάδειξη του ελληνικού πολιτιστικού κεφαλαίου».

Πηγές από τη Νέα Αριστερά μιλούν για ένα ολιγόλεπτο, τυπικό τηλεφώνημα του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Χαρίτση, με τη θέση του κόμματος να καθορίζεται από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου τις επόμενες ημέρες (πιθανώς αύριο ή την Τετάρτη).

Αναλυτικά ο κ. Φάμελλος αναφέρει:

Καταθέτω σήμερα την πρότασή μας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από συλλογική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Μία προσωπικότητα, που μπορεί να ενώσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ως μία κοινή υποψηφιότητα των προοδευτικών κομμάτων της χώρας μας.

Προτείνουμε την ακαδημαϊκό, πολιτικό και οικονομολόγο, Λούκα Κατσέλη.

Ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με εφαρμοσμένες πολιτικές για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων, την προστασία των οικονομικά ευάλωτων, την κοινωνική πολιτική και τα εργασιακά δικαιωμάτα.

Η Λούκα Κατσέλη είναι μία προσωπικότητα με δημοκρατικό ήθος και αξίες, διεθνή εμπειρία, που μπορεί να ενισχύσει με την εκλογή της τον θεσμό, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.

Αναλαμβάνουμε την πολιτική και πολιτειακή ευθύνη, διατυπώνουμε τη δική μας πρόταση.

Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε απο τη ΝΔ και από τον κ. Μητσοτάκη, ούτε τον περιμένουμε.

Έχουμε θέση, έχουμε άποψη, έχουμε πρόταση και την καταθέτουμε.

Πηγή: skai.gr

