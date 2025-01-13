Χαρίτσης: «Το ατύχημα στον Ερυθρό Σταυρό απόδειξη απαξίωσης των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων»

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας κατέθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, την οποία συνυπογράφει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα, «με αφορμή το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη με πτώση ανελκυστήρα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συνανθρώπων μας».

Όπως σημειώνουν στο κείμενο της ερώτησης οι βουλευτές της ΝΑρ: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, το συγκεκριμένο ασανσέρ είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την μεταφορά ασθενών (και με φορεία) από και προς τα χειρουργεία του Νοσοκομείου», ενώ «σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, που κλήθηκε λόγω των τραυματισμών, σχηματίστηκε δικογραφία και με εντολή εισαγγελέα αναζητήθηκε ο τελευταίος συντηρητής του ανελκυστήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτόφωρου, η οποία όμως παρήλθε άπρακτη».

Καταλήγοντας οι βουλευτές σημειώνουν ότι «πέρα από την αυτονόητη διευκόλυνση κάθε προβλεπόμενης εισαγγελικής ενέργειας για τον εντοπισμό των υπαιτίων, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το σύστημα εργολαβιών που αφορά τη συντήρηση των υποδομών στα δημόσια νοσοκομεία». Προσθέτουν μάλιστα ότι «η χρόνια υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, σε συνδυασμό με την πολιτική ανάθεσης λειτουργιών σε ιδιωτικές εταιρείες (outsourcing), οδηγεί σήμερα σε περιστατικά όπως αυτό που συνέβη στον Ερυθρό Σταυρό». «Επιπρόσθετα», επισημαίνουν οι βουλευτές, «σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων στον Ερυθρό Σταυρό, απειλείται από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου με ΕΔΕ ειδικευόμενος ιατρός διότι μίλησε σε ΜΜΕ αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το κτήριο και ο εξοπλισμός του νοσοκομείου είναι παλιά, ότι υπήρξαν πολλές φορές στο παρελθόν συμβάντα δυσλειτουργίας του εν λόγω ανελκυστήρα και ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί ενδεχόμενο δυστύχημα στο μέλλον».

Ο πρόεδρος και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας:

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως το απαράδεκτο περιστατικό στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και να αποδοθούν ευθύνες; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να υπάρξει έλεγχος ασφάλειας σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας; Προτίθεται να προβεί σε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης των τεσσάρων τραυματιών; Με ποια διαδικασία επιλέχθηκε η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τη συντήρηση των ανελκυστήρων στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός; Επιβεβαιώνει το γεγονός της ΕΔΕ σε ειδικευόμενο ιατρό επειδή μίλησε δημοσίως για τα προβλήματα του Νοσοκομείου και τι πρόκειται να πράξει επ' αυτού;

Επιπλέον, οι βουλευτές ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή:

Όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ελέγχων και συντήρησης του συγκεκριμένου ασανσέρ του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Η σύμβαση του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός με την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση των ανελκυστήρων. Η προκήρυξη, το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που αξιολόγησε τις οικονομικές προσφορές και η απόφαση ανάθεσης, για την επιλογή της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση των ανελκυστήρων στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

