ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα σε SPD και Die Linke

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες του SPD (16,4%) έχασαν πάνω από 10 μονάδες στις εκλογές της Κυριακής και καταποντίστηκαν στην τρίτη θέση. Το αριστερό κόμμα του Die Linke, που βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, αύξησε τις δυνάμεις του σημαντικά και το επέλεξε τελικά το 8,8% των Γερμανών πολιτών. Τα ποσοστά των δυο κομμάτων της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρώπης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τις δημοσκοπικές τάσεις που υπάρχουν για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Κέντρο και Αριστερά δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους ούτε στην Ελλάδα και η κρίση είναι γενικότερη σε όλη την Ευρώπη. Και οι δυο – σε σχέση με τη Γερμανία - εμφανίζουν λίγο πιο χαμηλά σε ποσοστά στις έρευνες, όμως η διαφορά που τους χωρίζει βρίσκεται περίπου στο 10% χωρίς να εμφανίζουν κάποια κυβερνητική προοπτική. Δεν είναι τυχαίο πως αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της γερμανικής κάλπης ο Σωκράτης Φάμελλος «κάρφωσε» τη Χαριλάου Τρικούπη και με ανάρτησή του ανέφερε: «η κατάρρευση των Σοσιαλδημοκρατών οφείλεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι το SPD επέλεξε να υλοποιήσει συντηρητικές πολιτικές και όχι φιλολαϊκές, Αριστερές και προοδευτικές». Ουσιαστικά χτύπησε ένα «καμπανάκι» στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μοναχική πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και για το γεγονός ότι δεν συναινεί στο συντονισμό των κινήσεων των προοδευτικών κομμάτων. Από την Κουμουνδούρου, άλλωστε κατηγορούν τη Χαριλάου Τρικούπη πως ασκεί μια συναινετική αντιπολίτευση προς το Μαξίμου, ενώ θυμίζουν και το κυβερνητικό παρελθόν που είχε με τη Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση κατά μέσο όρο σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Όχι πως ο ΣΥΡΙΖΑ τα πηγαίνει καλύτερα απλώς η πτώση του περιορίζεται περίπου στη μισή μονάδα. Το όχι καλό αποτέλεσμα του «αδελφού κόμματος» στη Γερμανία προκάλεσε μια αμηχανία στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Όλαφ Σολτς συγκέντρωσε τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων του με τους συμβιβασμούς που έκανε κατά τη συμμετοχή στο σχήμα εξουσίας μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2021. Ήταν το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία του. Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2015 είχε φτάσει πολύ πιο χαμηλά στο 4,68% μετά τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο μακρινός κληρονόμος του κομμουνιστικού κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας, το Die Linke, κατάφερε να σταθεί στα πόδια του. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, ενώ έδειξε πως μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη μπορεί να ανακάμψει στην πορεία φαίνεται να χάνει το δρόμο του. Η συγκυρία είναι διαφορετική, καθώς στην Ελλάδα το πολιτικό περιβάλλον διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό αυτή την περίοδο από τις εξελίξεις στο θέμα των Τεμπών. Συνεπώς, δεν είναι και η πιο κατάλληλη εποχή για να γίνουν συγκρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως το εκλογικό αποτέλεσμα της Γερμανίας «μεταφέρεται» και αποτυπώνεται στις συνειδήσεις των ψηφοφόρων μικρότερων χωρών. Η αντισυστημική ψήφος στην Ελλάδα ενισχύεται και οδηγεί στην εκρηκτική άνοδο κομμάτων όπως η Πλεύση Ελευθερίας που φαίνεται να έχει διπλασιάσει τα ποσοστά της. Το Die Linke, που έχει επίσης αντισυστημικά χαρακτηριστικά, με την 37χρονη Χάιντι Ράιχινεκ είχε την προνοητικότητα να προτάξει κοινωνικά θέματα όπως το κόστος ζωής αντί να αναλωθεί στη μεταναστευτική ατζέντα που είχε σε μεγάλο βαθμό κυριαρχήσει στη Γερμανία. Και κατάφερε τους τελευταίους δυο μήνες να κάνει τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα ζητήματα της καθημερινότητας δεν δείχνουν να έχουν μεγάλη επιρροή στο εκλογικό σώμα κάτι που είναι σαφές πως θα αλλάξει όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Στη Γερμανία η νέα απειλή είναι πως το ακροδεξιό AfD θα γίνει η πρώτη δύναμη στις επόμενες κάλπες. Έχει καταγραφεί πως όταν το ένα μέρος του άκρου ενισχύεται εξ αντανακλάσεως ισχυροποιείται και το άλλο και αυτός είναι ο μεγάλος εχθρών των δυνάμεων που έχουν ασκήσει εξουσία και βλέπουν να χάνουν έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.