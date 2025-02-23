Σ. Φάμελλος: Το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

«Το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, και ειδικά η δεύτερη θέση της Ακροδεξιάς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και οφείλει να αφυπνίσει τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του για τις γερμανικές εκλογές.

«Η κατάρρευση των Σοσιαλδημοκρατών οφείλεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι το SPD επέλεξε να υλοποιήσει συντηρητικές πολιτικές και όχι φιλολαϊκές, αριστερές και προοδευτικές», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ότι οι επιλογές που ενισχύουν τις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και που κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, τελικά τροφοδοτούν τον σκοταδισμό».

«Αχτίδα φωτός η άνοδος του Die Linke. Μίας ανανεωμένης και δυναμικής Αριστεράς. Διότι, η απάντηση στην Ακροδεξιά πρέπει να στηρίζεται στα ιδανικά της ειρήνης και της αλληλεγγύης, αλλά και στον αγώνα για ένα δικαιότερο κόσμο», τονίζει ο Σ. Φάμελλος και καταλήγει:

«Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πάρουν το μήνυμα της στροφής προς αριστερές πολιτικές μακριά από τα αδιέξοδα νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών επιλογών, ως τον μόνο δρόμο για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η Δεξιά και η Ακροδεξιά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

