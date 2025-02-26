ΠΑΣΟΚ: Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου στη Βουλή

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η συνεδρίαση των μελών του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ στη βουλή διήρκησε πάνω από δύο ώρες και τέθηκαν στο τραπέζι όλα τα θέματα της επικαιρότητας ενώ δεν έλειψαν και οι μπηχτές για τα εσωκομματικά και τη διάσταση απόψεων στελεχών σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση επανέλαβε σύμφωνα με πληροφορίες ότι η θεωρία Μητσοτάκης η χάος είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα της ΝΔ και ότι η Κυβέρνηση επενδύει στην τοξικότητα και την πόλωση για να μην απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Τόνισε ότι η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι θεσμική, σοβαρή, κοινοβουλευτική και σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες του κόμματος δεν είναι εν κενώ, εδράζονται σε δικαστικό φάκελο. Πχ για την πρόταση για προανακριτική στον κ. Καραμανλή υπήρχε πόρισμα από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία και για τον κ. Τριαντόπουλο από το εφετείο Λάρισας.Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να προέτρεψε τα στελέχη του Πολιτικού Κέντρου να αναγάγουν τη Δικαιοσύνη στην αιχμή του δόρατος στις δημόσιες τοποθετήσεις τους και να επικοινωνούν τη σημερινή εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη «Ανοίγουμε τον διάλογο για τη Δικαιοσύνη και τη θεσμική θωράκιση του Κράτους Δικαίου» που θα ξεκινήσει στις 18.30 στο Athens Capital στην αίθουσα 3η Σεπτέμβρη. Μάλιστα υπογράμμισε ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ίδιος έχουν επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και τόνισε ότι στην πράσινη παράταξη παρεμβαίνουν με μεταρρυθμίσεις.

Στην ημερίδα για τη δικαιοσύνη και τη σημερινή επανακατάθεση τροπολογίας για την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων αξιωμάτων από δικαστικούς τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους αναφέρεται εξάλλου και η κοινή ανακοίνωση όλων των μελών του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου.

«Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Με την αυριανή μας ημερίδα ανοίγουμε τη συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς και καταθέτουμε επίσης αύριο τροπολογία για την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων για μια τετραετία μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών».

Βέβαια, το θέμα της ενιαίας γραμμής του κόμματος απασχόλησαν τη συνεδρίαση όπως και η επαφή με τον κόσμο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να έκρουσε για μια ακόμα φορά τον κώδωνα και να συνέστησε οι δημόσιες παρουσίες όλων και ιδιαίτερα των μελών του πολιτικού κέντρου όπου λαμβάνουν τις αποφάσεις στρατηγικής του κόμματος να είναι... προσεκτικές.

Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα;

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου.

Η Μιλένα Αποστολάκη όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα ενώ στάθηκε πολύ στα ζητήματα δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών. Φέρεται να ανέφερε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι σταθερή και θέση ευθύνης από την πρώτη μέρα και ότι το ΠΑΣΟΚ όταν μιλά για συγκάλυψη μιλά συγκεκριμένα για την επιχείρηση προστασίας πολιτικών προσώπων και τις ευθύνες που υπάρχουν για την 717 που χρόνια βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Η βουλευτής σύμφωνα με πληροφορίες σημείωσε ότι είναι εξοργιστική η απόπειρα κάποιων να εξομοιώσουν τις συγκεντρώσεις της Παρασκευής με τους αγανακτισμένους, ενώ αναφέρθηκε και στην αρθρογραφία του καθηγητή Στάθη Καλύβα που όπως σχολίασε συμπυκνώνει όλη τη γραμμή της ΝΔ για κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας, ενώ όπως φέρεται να επισήμανε Καλύβας και Γεωργιάδης αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κάπου εκεί η πλειοψηφία των μελών του Πολιτικού Κέντρου έκαναν τον συνειρμό για το like της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στον Στάθη Καλύβα.

Κριτική στη στάση της Άννας Διαμαντοπούλου και στο like σε ανάρτηση που σχολιάστηκε σε πολιτικά και δημοσιογραφικά πηγαδάκια έκανε ευθέως ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας όταν έλαβε τον λόγο σημειώνοντας ότι ο Στάθης Καλύβας δεν είναι τυχαίος αλλά ο βασικός εκφραστής του συστήματος Μητσοτάκη.

Πάντως, με το τέλος της συνεδρίασης κάποιοι αναρωτήθηκαν για ποιον χτυπάει η καμπάνα και οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις συζητήθηκαν εκτενώς.

Απόψεις στελεχών Π.Κ για συνεργασίες – Το παράδειγμα της Γερμανίας

Πάντως, ένα ζήτημα που φέρεται να ενώνει τα μέλη του πολιτικού κέντρου είναι η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στη Γερμανία και οι συσχετισμοί που μπορεί να γίνουν με τη χώρα μας για συνεργασίες.

«Το ΠΑΣΟΚ θέλει πολιτική αλλαγή, και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η αλλαγή με συγκυβέρνηση ή Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη» είναι η φράση που συμπυκνώνει τις σκέψεις των μελών του οργάνου.

Πηγή: skai.gr

