Την αναβολή των προγραμματισμένων κομματικών εκδηλώσεων ως την Κυριακή αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ συμμετέχοντας στο πένθος για τον τραγικό θάνατο των τριών εργατριών και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Αναβολή εκδηλώσεων και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου

Παράλληλα, λόγω του πένθους για τα θύματα των δύο τραγικών δυστυχημάτων, αναβάλλεται η αυριανή πολιτική εκδήλωση και περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Φάμελλος Σωκράτης στο Ηράκλειο, καθώς και η πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

