Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, στις εσωκομματικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της «όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη σύγχρονη, προοδευτική παράταξη που θα αλλάξει τη χώρα».

Δείτε βίντεο με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της:

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Όλοι μαζί θα ανεβάσουμε το ΠΑΣΟΚ!

Από τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Από τις γειτονιές των λαϊκών στρωμάτων και των μη προνομιούχων ξεκίνησε το ταξίδι του το ΠΑΣΟΚ φέρνοντας την Αλλαγή στις ζωές όλων.

Και από εδώ θα ξεκινήσουμε την πορεία επανεκκίνησης και δυναμικής επιστροφής του.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Μπορούμε να νικήσουμε την ΝΔ του κ. Μητσοτάκη.

Να φέρουμε τη Νέα Αλλαγή.

Με ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν μονόδρομοι.

Αλλάζοντας το κόμμα μας ριζικά, για να αλλάξουμε και τη χώρα. Προβάλλοντας σαφείς και καθαρές προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της υποβάθμισης του Ε.Σ.Υ και της δημόσιας παιδείας, της καθημερινότητας.

Με θετικό, δημιουργικό λόγο και όχι απλή διαμαρτυρία.

Να απευθυνθούμε στους νέους που αναζητούν ευκαιρίες και προοπτική, τους μη προνομιούχους της εποχής μας, σ΄ όσους που θέλουν να δημιουργήσουν και δεν μπορούν σε μια Ελλάδα χωρίς κίνητρα και ανοιχτούς ορίζοντες.

Θα το ανεβάσουμε το ΠΑΣΟΚ! Όλοι μαζί!

Σ΄ αυτή την προσπάθεια θα είμαι μπροστά, θα είμαι υποψήφια Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ζητώ την στήριξή σας!

Για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη σύγχρονη, προοδευτική παράταξη που θα αλλάξει τη χώρα!»

Υπενθυμίζεται ότι την υποψηφιότητά τους για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έχουν ανακοινώσει και οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Μιχάλης Κατρίνης και ο νυν αρχηγός, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

