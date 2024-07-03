Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με προσήλωση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και εστιάζοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας και την επίλυση των ζητημάτων που την καθιστούν δύσκολη, η κυβέρνηση προχωρά στο πλάνο που είχε χαράξει και προεκλογικά αλλά και λαμβάνοντας το μήνυμα των πρόσφατων ευρωεκλογών για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Η αμηχανία και η ενόχληση που προκάλεσαν οι εσωκομματικές βολές κυρίως του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και οι ηπιότερες του Κώστα Καραμανλή, για σειρά κυβερνητικών επιλογών και πολιτικών, μπορεί να μην προκάλεσαν την ευθεία αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, ωστόσο, η σχεδόν ταυτόχρονη με τις ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερία του Λαϊκού Νοσοκομείου, αποτελεί την έμπρακτη απάντηση, για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. “Αυτά που απασχολούν τους πολίτες είναι η καθημερινότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες” σχολίαζε κυβερνητική πηγή, υποστηρίζοντας που οι επικρίσεις κατά των πολιτικών της έχουν περισσότερο ιδεολογική αφετηρία.

Στη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κατά την συζήτηση που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Jacques Delors, Ενρίκο Λέτα στο πλαίσιο του 28ου ετήσιου συνεδρίου «Economist Government Roundtable». “ Είμαι ένας πεπεισμένος μεταρρυθμιστής και πήραμε αυτή την εντολή. Πρέπει να εστιάσουμε στις μεταρρυθμίσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα” είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας παράλληλα πως έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών που “όπως είπε ήταν “πιάστε δουλειά και να πετύχετε τα αποτελέσματα που δεσμευτήκατε”.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στόχος της επόμενης τετραετίας είναι το κλείσιμο της ψαλίδας με την Ευρώπη ενώ προσδιόρισε τις επόμενες εκλογές στο 2027, με τη λήξη της τετραετίας.

Υπό αυτά τα δεδομένα σήμερα ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας το μπαράζ των επισκέψεων σε νευραλγικά υπουργεία των οποίων οι πολιτικές έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη, θα βρεθεί το πρωί στις 10, στο υπουργείο Υγείας για να μετάσχει σε σύσκεψη με την ηγεσία του εν λόγω υπουργείου προκειμένου να ενημερωθεί από την πολιτική ηγεσία για τα πεπραγμένα, αλλά και τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες στον τομέα της Υγείας. Μία επίσκεψη που έρχεται σε συνέχεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο οποίο συναντήθηκε με τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, ενώ είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ασθενείς και να ακούσει τα προβλήματά τους.

Προβλήματα εκ των οποίων κάποια πηγάζουν από την υποστελέχωση και τις ελλείψεις που καταγράφονται στο χώρο της υγείας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για τα οποία ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη ταχύτητα και επίσπευση των διαδικασιών που θα δώσουν λύσεις. Άλλωστε, ήδη η κυβέρνηση προωθεί τη μεταρρύθμιση και τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ, οι οποίες που θα μειώσουν τους χρόνους προσλήψεων, κάτι που θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στον τομέα της Υγείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι οι πολίτες αξίζουν ένα καλύτερο ΕΣΥ, με ισότιμη πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εξαγγελθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων, τα χρονοδιαγράμματα των οποίων αναμένεται να απασχολήσουν και τη σημερινή σύσκεψη.





Πηγή: skai.gr

