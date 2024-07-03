Ερντογάν κατά «ισραηλινής επιθετικότητας»: Δεν ξεχωρίζουμε την ασφάλεια της Τουρκίας από την ασφάλεια της Γάζας, της Ιερουσαλήμ και της Βαγδάτης

«Δεν ξεχωρίζουμε την ασφάλεια της Άγκυρας από την ασφάλεια της Γάζας, της Ιερουσαλήμ και της Βαγδάτης» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Όσο δεν σταματάει η ισραηλινή επιθετικότητα τόσο δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Τονίζω ότι εάν δεν σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα υπό την κυβέρνηση Νετανιάχου, κανένα κράτος στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλές. Βλέπετε, αυτή η κατάσταση ισχύει επίσης για όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τον Λίβανο και τη Συρία, που είναι γειτονικές του Ισραήλ. Έχω δηλώσει ότι δεν μπορούμε να δούμε την ασφάλεια της Άγκυρας ξεχωριστά από την ειρήνη και την ασφάλεια της Γάζας, της Ιερουσαλήμ, της Ραμάλα, της Βηρυτού, του Αμμάν και της Βαγδάτης. Ως Tουρκία, καθορίζουμε και καθορίζουμε τις προτεραιότητες ασφαλείας μας ανάλογα. Σχεδιάζουμε τα βήματα που θα κάνουμε στην εξωτερική πολιτική γύρω από αυτά τα δεδομένα».

Αρχηγός αντιπολίτευσης Τουρκίας: «Θέλουμε ειρήνη στο Αιγαίο, όχι πόλεμο και ένταση»

«Θέλουμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα που έχουμε κοινό ελαιόλαδο, κοινούς μεζέδες»

Oζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Eμείς είμαστε της λογικής που να φέρνει το Αιγαίο ειρήνη και στις δύο πλευρές της θάλασσας. Το Αιγαίο θα πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης και αδελφοσύνης, όχι πολέμου και έντασης. Γι αυτό θεωρούμε σημαντικά και τα δρομολόγια καταμαράν που έχουν ξεκινήσει ο δήμος του Αϊδινίου προς την ΠάτμοΕλπίζουμε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο θα αυξηθεί και πάλι, ότι θα μιλάμε για ειρήνη, ότι αυτοί που αγαπούν το ίδιο ελαιόλαδο και στις δύο πλευρές της θάλασσας, που τρώνε τους ίδιους μεζέδες, που διασκεδάζουν με τον ίδιο τρόπο, που δεν είναι εχθροί αλλά φίλοι, θα έχουν καλές σχέσεις τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους τομείς με βάση τα κοινά συμφέροντα».

Πηγή: skai.gr

