Ανάρτηση στο Facebook για την άγρια κόντρα που είχε χθες στην Βουλή με την Όλγα Κεφαλογιάννη και το «άει στο διάολο!!!» που εκστόμισε σε Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπ. Τουρισμού, έκανε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, θεανώ Φωτίου.

Σε αυτή εξηγεί ότι η έκφραση δεν ακούστηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης για το , αλλά όταν έληξε η παρέμβασή της.

«Εληξε και παρέμβασή μου, έκλεισα το μικρόφωνο και αναφώνησα μία έκφραση αγανάκτησης, χωρίς ασφαλώς να αναφέρεται ούτε στην Υπουργό ούτε στο Σώμα, για αυτό και δεν μου έγινε οποιαδήποτε υπόδειξη από το Προεδρείο. Αυτά προς αποκατάστασης της αλήθειας για το ήθος και το ύφος» αναφέρει χαρακτηριστικά η Θεανώ Φωτίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η Υπουργός Τουρισμού με εντάσεις στις επιτροπές επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τα μείζονα προβλήματα του τουρισμού που και αυτό το νομοσχέδιο επιτείνει.

Μιλώντας σε Επιτροπή της Βουλής για το Σ/Ν του Υπ. Τουρισμού «Ενίσχυση τουριστικών υποδομών και εκπαίδευσης, επικαιροποίηση των επαγγέλματος των ξεναγών κ.λπ»

πριν μιλήσω για το σχέδιο νόμου αναφέρθηκα στο περιστατικό έντασης που δημιουργήθηκε, δηλαδή στα γεγονότα.

Γεγονότα τα οποία ξεκινούν από τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου που αφορούσε την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων όταν η κ. Υπουργός, σε παράβαση του κανονισμού της Βουλής (άρθρο 66, παράγραφος 7), διέκοψε την εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων για να την επιπλήξει λέγοντας της «έχετε ξεφύγει». Εκεί για πρώτη φορά και πάντα αναφερόμενη στο προεδρείο, είπα ότι η κ. Υπουργός παραβαίνει τον κανονισμό. Παρόλα αυτά εκείνη συνέχισε και ολοκλήρωσε την παρέμβασή της.

Μετά από λίγες ώρες, κατά την τρίτη, κατ άρθρων, ανάγνωση του νομοσχεδίου και αφού η κ. Υπουργός είχε τοποθετηθεί για το νομοσχέδιο, άρχισαν οι τοποθετήσεις των βουλευτών. Μετά λοιπόν την τοποθέτηση της κ. Βέττα, η κ. Υπουργός ξανά πήρε το λόγο σε παράβαση του κανονισμού της Βουλής για να σχολιάσει την τοποθέτηση της κ. Βέττα. Τότε ξανά αναφέρθηκα στον κ. Πρόεδρο λέγοντας του ότι δεν πρέπει να επιτρέπει την παράβαση του κανονισμού της Βουλής. Εκεί έληξε και παρέμβασή μου, έκλεισα το μικρόφωνο και αναφώνησα μία έκφραση αγανάκτησης, χωρίς ασφαλώς να αναφέρεται ούτε στην Υπουργό ούτε στο Σώμα, για αυτό και δεν μου έγινε οποιαδήποτε υπόδειξη από το Προεδρείο. Αυτά προς αποκατάστασης της αλήθειας για το ήθος και το ύφος.

Ως προς το νομοσχέδιο διαπίστωσα ότι αυτό δεν ασχολείται με τα μεγάλα προβλήματα στον τουρισμό, τις άθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, την έλλειψη 80.000 εργαζομένων στον κλάδο, τη συμπεριφορά των εργοδοτών και τις συνθήκες γαλέρας που προφανώς δεν αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού. Το νομοσχέδιο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τίτλο «Κανένα τετραγωνικό μέτρο γης ή θάλασσας χωρίς δόμηση για τουριστική υπερεκμετάλλευση και ανεξέλεγκτη κερδοφορία μεγαλοεπιχειρηματιών και επενδυτικών ομίλων», αφού σε κάθε άρθρο των τριών πρώτων μερών επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της δόμησης, η παράκαμψη των περιβαλλοντικών όρων, η δημιουργία τουριστικής υπερεκμετάλλευσης και ανεξέλεγκτης κερδοφορίας στους μεγαλοξενοδοχειάρχες και ομίλους. Και αυτό γίνεται την ίδια στιγμή που οι πολίτες αυτής της χώρας δεν μπορούν να κάνουν φέτος διακοπές, αφού τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 10-40% από πέρυσι και μία τετραμελής οικογένεια χρειάζεται για 7ήμερες διακοπές σε νησί 2.500 €. Ενώ λοιπόν οι πολίτες αδυνατούν να πάνε διακοπές με ευθύνη της κυβέρνησης, ο υπερτουρισμός και το airbnb αυξάνουν τις αξίες γης, κατοικιών και ενοικίων επιβαρύνοντάς τους υπέρμετρα, όπως επισημαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Νέα Αριστερά έχει ξεκάθαρα αρνητική τοποθέτηση για τη στρατηγική της κυβέρνησης για τον τουρισμό που αποτυπώνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο γιατί πρόκειται για έναν τουρισμό που δεν είναι βιώσιμος και ενισχύει τους μεγαλοξενοδόχους και τους ομίλους σε βάρος τόσο των μεσαίων και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων όσο και τελικά των πολιτών και των κατοίκων των τουριστικών περιοχών. Τέλος, επειδή το ζήτημα του Airbnb είναι κρίσιμο και επείγον να λυθεί προς όφελος της κοινωνίας, η Νέα Αριστερά θα καταθέσει σχετική τροπολογία και καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την υποστηρίξουν».

Πηγή: skai.gr

