«Η μαφιόζικη επίθεση κατά του Γ. Μοσχούρη στο Χαλάνδρι επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο την κλιμάκωση της εγκληματικότητας και την αδυναμία του κράτους να διασφαλίσει την έννομη τάξη», αναφέρουν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης και ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη του κόμματος.

Σημειώνουν ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά «άλλο ένα επεισόδιο στην αλυσίδα βίας και εγκληματικότητας που αποκαλύπτει την ανικανότητα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις του». «Όταν τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών συμβαίνουν μέρα μεσημέρι σε κατοικημένες περιοχές και περιοχές πολυσύχναστων δραστηριοτήτων, με όρους εγκληματικής οργάνωσης, δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Όταν οι πολίτες γίνονται μάρτυρες εκτελέσεων σε κοινή θέα, όταν η βία αποκτά χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής», τονίζουν.

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι «μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, το μόνο που έχει να επιδείξει η Νέα Δημοκρατία είναι επιτελικές φωτογραφίες και επικοινωνιακές επιχειρήσεις», για να σχολιάσουν ότι «η πραγματικότητα δεν κρύβεται, οι πολίτες νιώθουν ολοένα και πιο απροστάτευτοι και η εγκληματικότητα θεριεύει».

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την έντονη ανησυχία του «για την έξαρση της ωμής βίας» και καλεί την κυβέρνηση «να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και της επικοινωνιακής διαχείρισης».

«Το αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη αποτελεί ύψιστο δικαίωμα που οφείλει να το διασφαλίζει η Πολιτεία ως βασική της υποχρέωση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Οι πολίτες πλέον χόρτασαν από ανέξοδα λόγια και απαιτούν πράξεις. Χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, πρόληψης και αποτροπής της βίας, με διαφάνεια, λογοδοσία και πραγματική παρουσία του κράτους. Η ευθύνη για την προστασία της κοινωνίας ανήκει ακέραια στην κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή αξιόπιστη αντεγκληματική πολιτική ασφάλειας, με επίκεντρο τον πολίτη και όχι πολιτική ηγεσία που κρύβεται πίσω από γεγονότα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.