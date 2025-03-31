Η «μουρμούρα» στο ΠΑΣΟΚ και η «επάνοδος» Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι αρρυθμίες που παρουσιάζονται στο ΠΑΣΟΚ και η «μουρμούρα», έστω και περιορισμένη, που καταγράφηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτέλεσμα της δημοσκοπικής «καχεξίας» που παρουσιάζουν και τα δυο κόμματα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη από τις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου και μετά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμεναν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε μια ανανεωμένη εντολή και μέσω της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ένας θεσμικός ρόλος που θα μπορούσε να δώσει στα ΠΑΣΟΚ μια περαιτέρω ώθηση.

Ωστόσο από τις αρχές του χρόνου και μετά τα νούμερά της Χαριλάου Τρικούπη δε «ανθούν».

Το εσωτερικό πλέον «βράζει» και στελέχη ανοιχτά δείχνουν πως αμφισβητούν τη στρατηγική που ακολουθείται. Ειδικά η παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στο πειθαρχικό θεωρήθηκε «επιλεκτική» και πως τηρούνται δυο μέτρα και δυο σταθμά στα αντανακλαστικά του κόμματος. Όλα είχαν ξεκινήσει από το επεισόδιο του Νίκου Ανδρουλάκη με την Ευαγγελία Λιακούλη, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από την πτέρυγα της Ανανεωτικής Αριστεράς σε σχέση με τις ανακοινώσεις για τους τομεάρχες.

Στη Χαριλάου Τρικούπη μαζεύεται αυτή την περίοδο αρκετό «εύφλεκτο υλικό», καθώς είναι και το θέμα των συνεργασιών που βάζει επιτακτικά η Κουμουνδούρου με στόχο να πιέσει περισσότερο τον πρόεδρο του κινήματος.

Η επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου - όποτε και αν γίνει - εκτιμάται πως θα είναι θυελλώδης.

Στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν δημοκοπικά κάτω από τη «βάση» και αυτό οδήγησε τον Παύλο Πολάκη - πέντε μήνες μετά τις εσωκομματικές εκλογές - να εξαπολύσει βολές προς τον Σωκράτη Φάμελλο.

Είναι σαφές πως στην Κουμουνδούρου τίποτα δεν πηγαίνει καλά από το καλοκαίρι του 2023 και μετά. Η αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη δεν έφερε τη «άνοιξη» που κάποιοι περίμεναν και πλέον φαίνεται πως ο Χανιώτης βουλευτές πήρε το «όπλο» του.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι και η διαφωνία που είχε ο Παύλος Πολάκης με τον Διονύση Τεμπονέρα το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή όταν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στην επανένταξή του στην Πολιτική Γραμματεία. «Με απόφαση της ΚΕ Βασιλειάδης και Σπίρτζης που είχαν παραιτηθεί, επέστρεψαν στις θέσεις που κατείχαν στην ΠΓ.

Η απόφαση αυτή ξεχειλώθηκε έτσι ώστε να επιστρέψει ο Τεμπονέρας στην ΠΓ και ο Τζουμάκας σε θέση στην ΠΓ στην οποία δεν είχε εκλεγεί, καθώς κατέλαβε τη θέση του Σπίρτζη όταν αυτός παραιτήθηκε.

Εγώ λέω καλώς επέστρεψαν, όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο, αλλά θα έπρεπε να επιστρέψουν ως απλά μέλη στις οργανώσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας του απάντησε: «Εμείς παραιτηθήκαμε πριν από πολλούς μήνες από τα όργανα και μείναμε απλά μέλη, για να μην νομιμοποιήσουμε το "λάθος" Κασσελάκη, όπως το ανέφερες, αυτό που εσύ στήριζες μέχρι και την τελευταία στιγμή. Παραιτηθήκαμε γιατί θέλαμε να είμαστε συνεπείς στις αξίες και στις αρχές μας και δε μας ένοιαζε η "καρέκλα". Αντίθετα, εσύ που λες ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη που σου αναλογεί δεν έκανες το ίδιο. Είπες ότι ανέλαβες την ευθύνη. Στον δικό μας αξιακό κώδικα, ανάληψη ευθύνης σημαίνει κάνω την αυτοκριτική μου, παραιτούμαι, κάνω στην άκρη και όχι να διεκδικώ την προεδρία».

Θα είναι συγκρουσιακό το πεδίο από εδώ και στο εξής στον ΣΥΡΙΖΑ; Το «αντίδοτο» είναι το κόμμα να επανακάμψει κοινοβουλευτικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεργασίες υπάρχουν, ωστόσο από τη Νέα Αριστερά είναι αρκετές οι φωνές που δε συζητούν το ενδεχόμενο της συμπόρευσης των κοινοβουλευτικών ομάδων με μια νέα ονομασία που θα μπορούσε να είναι η σύνθεση των δυο ονομάτων. Διατηρώντας τα γραφεία και την αυτοτέλειά τους. Η «εξίσωση» είναι αρκετά δύσκολη, παρόλα αυτά προσπάθειες θα γίνουν με κάποια στελέχη της Κουμουνδούρου να θέλουν να προλάβουν τη ΔΕΘ.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εξαιτίας του γεγονότος πως κανείς τους δεν εμφανίζει κυβερνητική προοπτική.

Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου δεν έχουν καταφέρει σε καμιά φάση να εκμεταλλευτούν την φθορά της κυβέρνησης και αυτό προβληματίζει δυνητικούς ψηφοφόρους.

Η δημοσκοπική άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την «εκθρόνιση» του ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση στις έρευνες που πραγματοποιούνται έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ «αιμορραγεί» προς την Πλεύση Ελευθερίας.

