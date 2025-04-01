Tο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή και τη σημερινή έναρξη εφαρμογής της νέας, πέμπτης διαδοχικής αύξησης του κατώτατου μισθού. Στη σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συζητήθηκαν οι κυβερνητικές προτεραιότητες στα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, ενώ αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Εργασίας, μια μέρα πράγματι συμβολική, καθώς από σήμερα τίθεται σε ισχύ η πέμπτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πια στη χώρα μας φτάνει τα 880 ευρώ. Θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019 και είμαι πια απολύτως πεπεισμένος ότι θα τηρήσουμε τον προεκλογικό μας στόχο, ο κατώτατος μισθός να είναι 950 ευρώ το 2027.

Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε όλες τις πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κατώτατος μισθός είναι μία από αυτές, καθώς αφορά παραπάνω από 1,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο τομέα, αλλά και δικαιούχους επιδομάτων, επιδόματα τα οποία συμπαρασύρονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Και, βέβαια, θέλω να τονίσω ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών περνά πρώτα και πάνω απ΄ όλα από τη δυνατότητα που δίνουμε σε συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν άνεργοι να βρουν μία σταθερή και καλά πληρωμένη δουλειά. Η ανεργία το 2019 ξεπερνούσε το 17,5%, σήμερα έχει πέσει κάτω από το 9%. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ.

Και όλα αυτά σε συνδυασμό με μια πολιτική μειώσεων των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες στο τέλος της τετραετίας θα έχουν αθροιστεί σε 6%. Αυτό σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους εργοδότες και δυνατότητα, φυσικά, στους εργοδότες να απορροφήσουν και να πληρώσουν, να καταβάλλουν τελικά μεγαλύτερους μισθούς. Διότι όσο η ανεργία θα μειώνεται, τόσο οι εργοδότες θα αναγκάζονται να αυξάνουν τους μισθούς προκειμένου να προσελκύσουν τους εργαζόμενους τους οποίους επιθυμούν.

Μιλάμε, λοιπόν, για μια συνεκτική και συνολική πολιτική στον τομέα της εργασίας, η οποία δείχνει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά προφανώς είμαστε ακόμα, δεν θα έλεγα στα μισά του δρόμου, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στην αγορά εργασίας περισσότερες γυναίκες, περισσότερους νέους -είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη μείωση της ανεργίας και στις γυναίκες και στους νέους αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας-, να προσελκύσουμε περισσότερα άτομα με αναπηρία, περισσότερους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Θέλω να θυμίσω ότι η τολμηρή μας πρωτοβουλία σχετικά με την μη περικοπή των συντάξεων στους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται και την αυτοτελή τους φορολόγηση, έχει οδηγήσει παραπάνω από 200.000 συνταξιούχους να εργάζονται νόμιμα και δηλωμένα, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μέτρο.

Και βέβαια, θα συνεχίσουμε με τις ενεργητικές πολιτικές εργασίας έτσι ώστε να μπορούμε να ευθυγραμμίζουμε ολοένα και καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες και με τις δυνατότητες που διαθέτει το εργατικό μας δυναμικό.

Αυτή την ημέρα, λοιπόν, 1η Απριλίου, μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας. Να ευχηθώ και στην κυρία Υφυπουργό καλή δύναμη.

Να κλείσω επανερχόμενος εκεί όπου ξεκίνησα: προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν λύνει τα προβλήματα των συμπολιτών μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή αμείβονται με αυτή την κατώτατη αμοιβή. Είναι, όμως, ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση.

Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σε όσους επιχειρούν να αφορίσουν συνολικά την πολιτική μας και να μας χαρακτηρίσουν ότι είμαστε “ουραγοί” στην Ευρώπη, ότι στην Ελλάδα σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν κατώτατο μισθό.

Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, στηρίζουμε σταθερά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας το διαθέσιμο εισόδημα όλων των συμπολιτών μας, ειδικά των πιο αδύναμων, και εργαζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει το 2023, όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας γι’ αυτή την τετραετία».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανέφερε: «Καλωσορίζουμε τον κ. Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μια μέρα, θα έλεγα, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι η πρώτη ημέρα εφαρμογής της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, αύξηση κατά 50 ευρώ τον μήνα, αύξηση κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, κατά 35% σε σχέση με το 2019.

Η αύξηση αυτή αφορά πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες, δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μειώνει, όμως, δυσκολίες και είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του στόχου που έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για 950 ευρώ το 2027 και για 1.500 ευρώ μέσο μισθό, επίσης το 2027.

Κι όλο αυτό εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μας, από τη μία να ενισχύουμε όσο μπορούμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και από την άλλη συστηματικά να μειώνουμε φόρους, βάρη, ασφαλιστικές εισφορές.

Αυτή η συνάντηση σήμερα γίνεται στο ευρύτερο κλίμα της αγοράς εργασίας που επικρατεί εν έτει 2025 στη χώρα μας, με τη χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας 17ετίας. Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ισπανία και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το επόμενο διάστημα, κ. Πρόεδρε, επενδύουμε σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος είναι τα εργασιακά, ο δεύτερος τα ασφαλιστικά. Στα εργασιακά ο στόχος μας πάντοτε θα είναι -και η προτεραιότητά μας- περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, συνεχείς διευκολύνσεις και απλοποιήσεις στην αγορά εργασίας, με επόμενο πολύ άμεσο βήμα τη θέση σε λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο θα δει το φως της δημοσιότητας το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στο κομμάτι των ασφαλιστικών, προχωρούμε σε ακόμη πιο γρήγορη απονομή συντάξεων, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Από τις 500 ημέρες που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να εκδοθεί μία σύνταξη, πλέον έχουμε πέσει σε κάτω από τις 50, με διαρκή μείωση των εκκρεμοτήτων και, θα έλεγα, με βασικές στοχεύσεις στο κομμάτι το ασφαλιστικό, για τη φετινή χρονιά, την περαιτέρω επιτάχυνση απονομής συντάξεων, την ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα έργα ψηφιοποίησης.

Όλα αυτά με έναν στόχο: πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη».

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη στο υπουργείο Εργασίας:

Πηγή: skai.gr

