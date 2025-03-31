Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σκηνικό εμφυλίου διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ με όλα τα στρατόπεδα να βρίσκονται σε θέσεις μάχης. Η επιστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη από την Αμερική όπου βρέθηκε για την παρέλαση της 25η Μαρτίου θα δώσει και το σήμα των επόμενων κινήσεων της Χαριλάου Τρικούπη.

Η παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ(ΕΔΕΚΑΠ) άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και τα εσωκομματικά μαχαίρια που ήταν καλά φυλαγμένα μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου και την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία, βγήκαν από τα θηκάρια.

Το στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και πρώην υπουργός φρόντισε να διαμηνύσει στη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν είναι διατεθειμένη να παίξει τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου.«Δεν θα γίνω Ιφιγένεια» σημείωσε η Κατερίνα Μπατζελή «Η δήλωση που έγινε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα ιστορικό κόμμα, που έχει δείξει τη δημοκρατία, τη συμφιλίωση, τις κοινωνικές συναινέσεις θα πρέπει να είναι αρχοντικό, δυναμικό στον πολιτικό λόγο, έστω κι αν αυτός από την απέναντι πλευρά, όπως ήταν η δήλωση του κ. Παππά είναι προκλητική» τόνισε μιλώντας στο OPEN.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας που κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη μόνο ανέφελη δεν προμηνύεται. Εκει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει εξηγήσεις και τα 11 μέλη της επιτροπής θα κληθούν να τοποθετηθούν και να αποφασίσουν για την επόμενη μέρα. Η ΕΔΕΚΑΠ είναι το αρμόδιο όργανο για την τήρηση της Δεοντολογίας στο κόμμα βάση και του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικά το καταστατικό του κόμματος αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Άρθρο 31 Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ)

Μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και τη συμμόρφωση των μελών και στελεχών με τις αρχές και τις αξίες του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη της και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες του φορέα.

Έχει την ευθύνη για τα δεοντολογικά ζητήματα και τις κυρώσεις και ενεργεί βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας.

Εξετάζει και αποφαίνεται για τις ενστάσεις σε περίπτωση άρσης της ιδιότητας του μέλους.”

Πάντως, ήδη μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας έχουν διατυπώσει δημόσια τις ενστάσεις τους για την τροπή που λαμβάνει η υπόθεση Μπατζελή, φαίνεται όμως πως αποτελούν τη μειοψηφία του οργάνου. Δύο από τα μέλη που στις εσωκομματικές εκλογές είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα Χάρη Δούκα εξαπέλυσαν βέλη για την παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή.

Γιώργος Αναγνώστου - Μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Ερωτήματα ενός απλού μέλους της ΕΔΕΚΑΠ για την φερόμενη παραπομπή της Κατερίνας Μπατζελή στην ΕΔΕΚΑΠ. Από ποιόν παραπέμπεται; Με ποιά κατηγορία; Με ποιά θεσμική διαδικασία θα κρίνει η ΕΔΕΚΑΠ μέλος της ΚΠΕ; Αυτά τα λίγα δημόσια, τα υπόλοιπα στα όργανα όταν ενημερωθούμε και επίσημα.

Παντελής Καμάς-Μέλος ΕΔΕΚΑΠ

Σε ένα κόμμα που θέλει να είναι μεγάλο και Δημοκρατικό, οι απόψεις, η διαφορετικότητα ακόμα και η κριτική είναι δύναμη και πλούτος. Για αυτό και θεωρώ άκρως υπερβολική την παραπομπή στην ΕΔΕΚΑΠ της Κατερίνας Μπατζελή. Τα υπόλοιπα στην συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ, που εύχομαι αν επικρατήσουν νηφάλιες σκέψεις να μην πραγματοποιηθεί.

ΥΓ: Την επιστροφή του Τσίπρα την υπηρετεί η λογική ενός μικρού και φοβικού ΠΑΣΟΚ. Τίποτα άλλο

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι αναζητείται εσωτερικός εχθρός από την ηγεσία, που όπως λένε αναζητεί αφήγημα για την πτώση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν την πράσινη παράταξη στην τρίτη θέση πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.Οι προθέσεις του αρχηγού θα φανούν τις επόμενες ώρες με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται εισηγήσεις να στείλει ένα ηχηρό εσωκομματικό μήνυμα, ενώ άλλα στελέχη της παράταξης φέρεται να είναι θιασώτες των πιο ήπιων τόνων. Σε κάθε περίπτωση αυτή την ώρα όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι από την επίπληξη, την προσωρινή άρση της ιδιότητας μέλους ή τη διαγραφή της κ. Μπατζελή από το κόμμα, με ό,τι θα μπορούσε να σημάνει το κάθε σενάριο για την επόμενη μέρα στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.

