Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», Στέφανος Κασσελάκης, το πρωί της Τρίτης (01/04), μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην πολιτική επικαιρότητα.

«Αυτό που βλέπω είναι μια τεράστια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα. Το 80% των πολιτών θεωρούν ότι έχει απαξιωθεί, δεν εμπιστεύονται τα συστημικά κόμματα, προφανώς δεν αισθάνονται ότι κάποιος μπορεί να εμπνεύσει την αλλαγή που χρειαζόμαστε», επεσήμανε αρχικά, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μην ξεχνάτε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πήρε 10% μέσα σε 2 μήνες και χαίρομαι για αυτό. Μην ξεχνάτε έχω εκφραστεί θετικά για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και για τη στάση της στις γερμανικές αποζημιώσεις. Επίσης, τον Οκτώβρη μήνα, όταν μερικοί στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση σχεδίαζαν το πραξικόπημα στο Γκάζι, εγώ ήμουν και στη ΓΑΔΑ και στο Κέντρο Συντονισμού για την Πολιτική Προστασία, όταν τα ΜΑΤ έδερναν τους εποχικούς πυροσβέστες. Το μόνο άλλο άτομο που ήταν εκεί ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου. Άρα αυτό που βλέπω με την κοινωνία είναι μια βούληση για γείωση στους πολιτικούς».

Ερωτηθείς, μάλιστα, για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με την Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Κασσελάκης απάντησε πως δεν μπορεί να συνεργαστεί με συστημικά κόμματα. «Η κ. Κωνσταντοπούλου δεν είναι συστημικός ως άνθρωπος, αν και έχει υπάρξει το τρίτο άτομο στην κατάταξη των πολιτών θεσμικά. Επίσης, να πούμε ότι ουδέποτε έκρυψε στο συρτάρι τις δικογραφίες όταν ήταν Πρόεδρος της Βουλής. Θεωρώ οι απόψεις μας όσον αφορά τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη συμπλέουν. Δεν έχουμε μιλήσει εδώ και 2 μήνες».

«Εμείς αυτήν τη στιγμή χτίζουμε ένα κόμμα. Από την αρχή της διαδικασίας, είπα ότι το Κίνημα Δημοκρατίας δεν είναι προσωποπαγές. Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει ένα εγνωσμένο κύρος στη νομική εξειδίκευση, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μια από τις καλύτερες υπουργούς Δικαιοσύνης σε αυτήν τη χώρα. Από κει και πέρα όμως χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων από την αγορά, την κοινωνία, την επιστήμη. Δεν απευθύνω τίποτα, τα καλά λόγια τα έχω πει από όταν ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

«Στον ΣΥΡΙΖΑ θα συγκαλύψουν τον κ. Σπίρτζη για τα Τέμπη;»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο απέναντι στον Χρήστο Σπίρτζη για τα Τέμπη, κάνοντας λόγο για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, κακουργηματική έκθεση κατά συρροή, κακουργηματική διατάραξη ασφάλειας των μέσων, απιστία και παράβαση καθήκοντος».

«Το κείμενο αυτό είναι 66 σελίδες, στη διάθεση του κόσμου στο kinimadimokratias.gr. Καλώ λοιπόν και την κ. Κωνσταντοπούλου να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή και όλα τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Όλα τα πολιτικά πρόσωπα για όλα τα πιθανά αδικήματα να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η Βουλή είναι ο Εισαγγελέας, μπορεί να παραπέμψει όποιον θέλει, υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία με καταγεγραμμένες προειδοποιήσεις. Ειδικά όταν έχουν δοθεί 11 παρατάσεις από συμβάσεις που έχουν αρχίσει από το 2006. Έχουμε στείλει προσωπικά μέιλ σε 80 βουλευτές, ούτε ένας δεν έχει απαντήσει».

«Αναρωτιέμαι, στον ΣΥΡΙΖΑ θα συγκαλύψουν τον κ. Σπίρτζη; Είδαμε στα μουλωχτά έκανε μια εκδήλωση που τελικά ακυρώθηκε. Να δούμε αν θα είναι όλοι ενώπιον της Δικαιοσύνης», κατέληξε.

«Οι οικογένειες ξύπνησαν σήμερα με το άγχος πότε θα επιστρέψει ο κ. Τσίπρας...»

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε:

«Οι οικογένειες ξύπνησαν σήμερα με το άγχος πότε θα επιστρέψει ο κ. Τσίπρας... Δεν υπάρχει το Μητσοτάκης ή χάος, μετά τον Μητσοτάκη θα έρθουν άλλοι άξιοι άνθρωποι με ένσημα που μπορούν να κυβερνήσουν. Είμαστε στο τέλος της Μεταπολίτευσης όπως την ξέραμε, τελείωσε αυτό. Είχαν μερικοί τις ευκαιρίες, τις σπατάλησαν. Βεβαίως και βλέπω σύντομα εκλογές, γιατί έχουν αρχίσει οι παροχολογίες. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες και σωτήρες».

Πηγή: skai.gr

