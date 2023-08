ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Η ακρίβεια δεν κάνει διακοπές, συνεχίζει ακάθεκτη στα τρόφιμα» Πολιτική 17:26, 08.08.2023 linkedin

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει ότι έχει καταθέσει έγκαιρα συγκεκριμένες προτάσεις για ειδικά μέτρα όσο διαρκεί η ακρίβεια και για την αντιμετώπιση της, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα