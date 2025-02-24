Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί και ο τρίτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που δικαιούται να έχει στα έδρανα της Βουλής το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θέση μάχης δίπλα στον Παύλο Γερουλάνο και τον Δημήτρη Μάντζο θα λάβει ο Παύλος Χρηστίδης.

Ανακοινώσεις για τομεάρχες και γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ

Οι μηχανές στη Χαριλάου Τρικούπη φουλάρουν στον οργανωτικό τομέα και μετά την ανακοίνωση του Ηρακλή Δρούλια ως επικεφαλής Οργανωτικού Σχεδιασμού, του Νίκου Δασκαλάκη ως Γραμματέα στον τομέα Κινητοποιήσεων και του Κώστα Παπαδημητρίου ως Συντονιστή Δικτύων, στόχος είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ανακοινωθούν οι τομεάρχες του κόμματος, ενώ η ηγεσία επιθυμεί να κλείσει άμεσα το θέμα του γραμματέα Κ.Ο.Ε.Σ το πρόσωπο δηλαδή που θα οδηγήσει το κόμμα στο Συνέδριο.

Εκδήλωση για τη δικαιοσύνη

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη μεγάλη εκδήλωση της παράταξης με θέμα τη δικαιοσύνη, όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις της πράσινης παράταξης για τις τομές που θα βοηθήσουν τη λειτουργία της. Το πιθανότερο είναι η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να επανακαταθέσει την τροπολογία ώστε να μην μπορούν να αναλάβουν δημόσιο αξίωμα οι δικαστές μέχρι και τέσσερα χρόνια από την αφυπηρέτηση τους. Η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι μια ακόμα θεση του κινήματος που θα προταθεί στην συνταγματική αναθεώρηση όπως και η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Επίθεση στην Κυβέρνηση για τραγωδία Τεμπών

Στη συνδιάσκεψη του Βορείου Αιγαίου που διοργάνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην Κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών.

«Εμείς θα αγωνιστούμε για να υπάρχει δικαιοσύνη, αλήθεια, με θεσμικό τρόπο, στο προσκήνιο, για να πάνε επιτέλους στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι της τραγωδίας των Τεμπών όσο ισχυροί κι αν είναι. Δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να κάνει στην τραγωδία των Τεμπών, ό,τι έκανε με τις υποκλοπές καλύπτοντας τους συνεργάτες του από τις ευθύνες τους. Για αυτό προτείναμε προανακριτική και για τον κ. Καραμανλή και για τον κ. Τριαντόπουλο. Γιατί για εμάς κριτής είναι ο φυσικός δικαστής. Δεν θα κρυφτεί κανείς πίσω από την υπουργική του ασυλία», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πρόταση δυσπιστίας

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται τα πορίσματα και με βάση τα στοιχεία το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει και στο επόμενο κοινοβουλευτικό βήμα, τη συνεννόηση με τα άλλα προοδευτικά κόμματα για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.

Πάντως το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δώσει και πάλι το «παρών» στη συγκέντρωση της Παρασκευής για τα Τέμπη, όπως και ένα μήνα πριν χωρίς σημαίες, με σεβασμό στα θύματα και τις οικογένειες τους, όπως διαμηνύουν στελέχη της πράσινης παράταξης. Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς κατακεραύνωσε τον υπουργό υγείας για τις δηλώσεις του για τις συγκεντρώσεις.

«Ο κ. Γεωργιάδης τι λέει επί της ουσίας; Μην πάτε στη συγκέντρωση. Θέλει να τρομάξει τον κόσμο να μην πάει σε μια δημοκρατική συγκέντρωση με όλη αυτήν την επιχείρηση επί δύο μέρες. Εμείς λέμε ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς μπαχαλοποίηση. Είναι μια δημοκρατική συγκέντρωση – απαίτηση δικαιοσύνης όχι με ακρότητες» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Μυτιλήνη άσκησε δριμεία κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα και απάντησε στα σενάρια που διακινούνται περί αποσταθεροποίησης.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που μιλά για τον κίνδυνο “αποσταθεροποίησης”. Ποιοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν την “αποσταθεροποίηση”; Οι πολίτες που ήλπιζαν σε καλύτερη υγεία και παιδεία; Οι πολίτες που θέλουν η δικαιοσύνη να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εκάστοτε εξουσία; Οι πολίτες που θέλουν μεταφορές με ασφάλεια και χαμηλό κόστος; Όχι κ. Μητσοτάκη, δεν θέλουν την “αποσταθεροποίηση”. Θέλουν μια καλύτερη ζωή και αποτύχατε παταγωδώς να τους την προσφέρετε», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

