ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για την Δικαιοσύνη - Επίθεση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη - Πώς διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις

Στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζουν την επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση στην τραγωδία των Τεμπών, είναι εν αναμονή των πορισμάτων για την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης συναντάται σήμερα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ για τις επόμενες μέρες δρομολογείται μεγάλη εκδήλωση του κόμματος για τη δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα επανακαταθέσει τροπολογία, ώστε να μην μπορεί ένας δικαστής από τη στιγμή που αφυπηρετεί για μία τετραετία να πάρει δημόσιο αξίωμα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε τις θέσεις του για τη δικαιοσύνη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Ευαγγελάτο, αναπτύσσοντας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχει ζήτημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εμείς δεν το φωτογραφίζουμε έχουμε και προτάσεις. Στο Σύνταγμα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δε νομίζω ότι είναι σωστό να την επιλεγεί η εκάστοτε κυβέρνηση και ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Για το νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να αλλάξει ώστε να μη βλέπει πολίτης συνεχιζόμενες αρχειοθέτησης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης που έσπευσε να επιστρέψει στα βέλη στη ΝΔ, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Ο Μητσοτάκης είχε πει όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν εμπιστεύεται όλους τους δικαστές. Ο Φλωρίδης έχει μιλήσει για μία δικαιοσύνη που οι αποφάσεις της υπονομεύουν το κράτος δικαίου και με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής ο Κακλαμάνης πριν από ένα χρόνο είπε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στην ηγεσία της δικαιοσύνης για κάποιες αποφάσεις», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega.

Επίθεση για Τέμπη

Στο ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει το κόμμα για την αναζήτηση της αλήθειας στην τραγωδία των Τεμπών και επιμένουν στη σκληρή κριτική περί συγκάλυψης. Η Νέα Δημοκρατία κάλυψε τον Κώστα Καραμανλή όταν ήρθε το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη Βουλή που είχε συγκεκριμένες ευθύνες και δεν τον οδήγησε στην προανακριτική, σημειώνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που επισημαίνουν ότι και στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου η πλειοψηφία τον προστάτεψε και δεν κλήθηκε ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή.

«Ο πρωθυπουργός παίρνει τις αποφάσεις. Γι’ αυτό λέμε ότι ο Μητσοτάκης έχει επιβάλλει με μια σειρά αποφάσεων να υπάρχει η έννοια της συγκάλυψης. Είναι έργο Μητσοτάκη» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στον κίνδυνο της αστάθειας, στελέχη της πράσινης παράταξης απαντούν ότι από τη Νέα Δημοκρατία επενδύουν σε ακρότητες, καθώς όπως αναφέρουν αυτό είναι το σωσίβιο της κυβέρνησης. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Mega έδειξε φωτογραφία με βουλευτές που ήταν στο ΛΑΟΣ για να απαντήσει στα όσα ακούστηκαν για το ΠΑΣΟΚ από τον υπουργό υγείας.

«Είμαι εγώ ουρά του Βελόπουλου όπως είπε ο Άδωνις ή αυτοί εδώ που είναι οι προστάτες του κύριου Μητσοτάκη; Μέχρι και τον Καρατζαφέρη έβγαλαν στο προσκήνιο να λέει «βάστα Μητσοτάκη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δημοσκοπήσεις

Πάντως ένα πεδίο που απασχολεί τα εσωτερικά της Χαριλάου Τρικούπη είναι οι δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν ότι η φθορά της ΝΔ δεν βοηθάει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ που μάλιστα εμφανίζεται σε πτώση. Βέβαια, στελέχη επισημαίνουν ότι η πορεία προς τις εκλογές είναι Μαραθώνιος και θα ακολουθήσουν τη σταθερή γραμμή τους ενώ εκτιμούν ότι στο τέλος της διαδρομής θα δικαιωθούν. Στελέχη διαβάζουν το αποτέλεσμα ως απότοκο του αλαλούμ που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό της πράσινης παράταξης για τις συνεργασίες. Άλλοι σημειώνουν ότι στο θέμα των Τεμπών το ΠΑΣΟΚ χάνει και από τον αντισυστημισμό και από τον συστημισμό, ωστόσο είναι ζήτημα Δημοκρατίας όπως επισημαίνουν και γι’ αυτό η στάση του ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει ως έχει. Ενώ δεν λείπουν και τα στελέχη που σημειώνουν ότι αυτή την τάση της πτώσης του κόμματος, δεν την πιάνουν στην επαφή με τον κόσμο.

