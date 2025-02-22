Της Δέσποινας Βλεπάκη

Από τη Μυτιλήνη ξεκινούν οι περιφερειακές Συνδιασκέψεις του ΠΑΣΟΚ με στόχο την όσμωση με την τοπική κοινωνία για τη συνδιαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος αλλά και την αμφίπλευρη διεύρυνση. Το «παρών» δίνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ παράλληλα θα ξεδιπλώσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα για τη δημόσια διοίκηση στις 6 Μαρτίου, σε μια ειδική εκδήλωση που επιμελείται ο Σταύρος Μπένος αλλά και την ανάδειξη της λύσης του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος.

Την ίδια ώρα και μετά τη συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ο Νίκος Ανδρουλάκης την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κορυφώσει τη θεσμική του πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών με 2 κινήσεις: την εκδήλωση για την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με τη συμμετοχή κορυφαίων δικαστικών και δικηγόρων αλλά και την κατάθεση τροπολογίας για να μην καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις οι δικαστικοί για μια τετραετία μετά την αφυπηρέτηση τους.

Η ενόχληση για Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο- Οι εξηγήσεις του Δημήτρη Μάντζου

Παρά το γεγονός ότι η ιδέα περί διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τη δικαιοσύνη και την απάντηση της κ. Αδειλίνη στον Σωκράτη Φάμελλο, που δεν είναι στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να μην είχε τελικά και πολλούς υποστηρικτές, ωστόσο η ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε, μάλιστα σε μια στιγμή που η ηγεσία επιχειρεί κάλεσμα και να διαφυλάξει την «ενιαία γραμμή» στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα δεν είναι λίγοι πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη που εκτιμούν ότι ο βουλευτής Αρκαδίας βρίσκεται στα ραντάρ και επόμενη δημόσια έκφραση διαφορετικής θέσης από το κόμμα θα μπορούσε να προκαλέσει... συνέπειες.

Τι ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος για το περιστατικό στο γραφείο του στη Βουλή

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος καλεσμένος στο ΣΚΑΪ και την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη αναφέρθηκε στην αναστάτωση που προκλήθηκε στο γραφείο του στη Βουλη.

«Πράγματι υπήρξε μία πολύ έντονη διαφωνία και συνομιλία με συνεργάτιδα υπάλληλο της Βουλής στο γραφείο μου. Εξαιτίας ακριβώς της έντασης και επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας της συγκεκριμένης υπαλλήλου πράγματι υπήρξε λιποθυμικό επεισόδιο, χτύπησε ευτυχώς πάνω στην πόρτα και όχι σε κάποιο έπιπλο. Δεν είχε επιπλοκή στην υγεία της, δεν είχε χτυπήσει περισσότερο η κοπέλα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έτρεξαν και υπήρξε αυτή η κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, καθώς πρόκειται για ένα θέμα υγείας μιας εργαζόμενης στη Βουλή, νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν χρειάζεται να το συζητάμε περισσότερο, παρασχέθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις και ευτυχώς δεν υπάρχουν επιπλοκές στην υγεία της» είπε ο κ. Μάντζος.

