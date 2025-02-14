«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, -από τα ηγετικά στελέχη του γενιτσαρικού τάγματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας-, όταν επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ, να θυμάται και στο όνομα ποιων την κάνει: στο όνομα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εκτόξευαν απειλές εναντίον Ανεξάρτητων Αρχών και δικαστικών λειτουργών βάλλοντας ευθέως κατά της διάκρισης των εξουσιών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Ο υπουργός που υπέγραψε χαράματα τις "μαγειρεμένες" αριθμητικές πλειοψηφίες για να αλλάξει μέσα σε μια νύχτα η σύνθεση της ΑΔΑΕ με τη βοήθεια του κ. Βελόπουλου, καλό είναι να προσέχει στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Δεν έχουμε όλοι μνήμη χρυσόψαρου σε αυτήν τη χώρα, κ. Φλωρίδη».

Πηγή: skai.gr

