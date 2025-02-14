Γεραπετρίτης: Οι κυρώσεις στη Συρία πρέπει να αρθούν σταδιακά

«Θα είμαστε εκεί για να συμπαρασταθούμε στον λαό της Συρίας στην τεράστια αυτή προσπάθεια ανάκαμψης», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε παρέμβασή του στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία.

«Μία σταθερή και ευημερούσα Συρία θα συμβάλλει όχι μόνο στην περιφερειακή, αλλά και στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως έτσι η στήριξη της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της αποτελεί κοινό στόχο όλων μας.

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, «υποστηρίζει μία συριακής κυριότητας πολιτική μετάβαση προς μία δημοκρατική και νόμιμη κυβέρνηση, από την οποία δεν θα εξαιρεθεί καμία εθνική ή θρησκευτική κοινότητα και η οποία θα προετοιμάσει μία συνταγματική μεταρρύθμιση και θα οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών, χωρίς ξένες παρεμβάσεις».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, το νέο όραμα για τον λαό της Συρίας πρέπει να περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες: τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, την οικοδόμηση ανθεκτικών θεσμών, την ανοικοδόμηση της χώρας και την επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού.

Όσον αφορά τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, σημείωσε, «πρέπει να διασφαλίσουμε πως αυτές οι κυρώσεις δεν θα στοχοποιούν τον λαό. Και, υπό την προϋπόθεση πως οι υποσχέσεις που ακούσαμε σήμερα θα τηρούνται και θα υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση. Οι κυρώσεις πρέπει να αρθούν σταδιακά».

Βεβαίως, πρόσθεσε, «οι θεσμοί της Συρίας πρέπει να είναι ανθεκτικοί, να προωθούν σχέσεις καλής γειτονίας και να συμμορφώνονται πλήρως προς το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

«Πρέπει να υιοθετήσουμε μία βασισμένη σε αρχές και σε διδάγματα, συντονισμένη και πρακτική προσέγγιση σχετικά με την οικοδόμηση ανθεκτικών θεσμών και την ανάπτυξη δυνατοτήτων» ανέφερε.

Όπως επεσήμανε, δεν αφορά μόνο το νέο Σύνταγμα, αφορά και τις συνταγματικές αρχές, τον εκλογικό νόμο, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς και την υιοθέτηση νόμων που εξαλείφουν τις διακρίσεις.

«Η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να παρασχεθεί και από σημαντικούς οργανισμούς, όπως ο Αραβικός Σύνδεσμος ή τον Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών ή ακόμα και την Επιτροπή της Βενετίας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Όσον αφορά την ανοικοδόμηση, ανέφερε πως είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ένα ειδικό ταμείο για την ανοικοδόμηση. «Είχα προσωπικά την ευκαιρία να δω πόσο κατεστραμμένη είναι η χώρα. Και είναι σημαντικό να δράσουμε γρήγορα για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον» πρόσθεσε.

«Είναι σημαντικό να έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο επαναπατρισμού, διευκόλυνσης επιστροφών και παράλληλα να καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται στη Συρία. Πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό και καλά οργανωμένο σχέδιο εθελοντικών επιστροφών, μόλις δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

