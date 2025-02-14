Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Γιώργος Καραμέρος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στου Ρέντη.

«Απονομιμοποιημένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες φωτογραφίες και βίντεο, οργανώνοντας φιέστες σε αμαξοστάσια λεωφορείων», ανέφερε και πρόσθεσε:«Με ενέσεις επικοινωνίας δεν θα βελτιώσει το απεχθές πρόσωπό της στο έγκλημα στα Τέμπη και τη συνεχιζόμενη συγκάλυψή του με τις ωμές παρεμβάσεις Μητσοτάκη στη Δικαιοσύνη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.