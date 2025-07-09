To Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη υπέρ της πρώην ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή, ακυρώνοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εμποδίσει την πρόσβασή της σε έγγραφα σχετικά με ύποπτη κατάχρηση κοινοβουλευτικών επιδομάτων σε βοηθούς.

Η Καϊλή - επίσης βασική ύποπτη στο μακροχρόνιο σκάνδαλο διαφθοράς του Qatargate της ΕΕ — είχε ζητήσει τα έγγραφα βάσει του κανονισμού διαφάνειας της ΕΕ, αλλά τον Ιούλιο του 2023 το Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημά της επικαλούμενο ανησυχίες ότι η αποκάλυψη θα παρενέβαινε σε τρέχουσες νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφάρμοσε εσφαλμένα έναν κανόνα διαφάνειας της ΕΕ για την παρακράτηση εγγράφων και απέρριψε τα επιχειρήματα του θεσμικού οργάνου ότι η δημοσιοποίησή τους θα έβλαπτε μια σχετική δικαστική υπόθεση ή θα παραβίαζε την αρχή της νομικής δικαιοσύνης.

«Τα ζητούμενα έγγραφα... δεν συντάχθηκαν για τους σκοπούς της διαδικασίας... και δεν περιέχουν εσωτερικές θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τον εν λόγω φάκελο της υπόθεσης», δήλωσε το Δικαστήριο.

Το δικαστήριο εξήγησε επίσης, ότι το αντικείμενο του εγγράφου που ζήτησε η Καϊλή είναι διαφορετικό από το αντικείμενο της υπόθεσης εναντίον της.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόσβαση στα ζητούμενα έγγραφα δεν μπορεί να απορριφθεί για λόγους προστασίας των δικαστικών διαδικασιών», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή διετέλεσε Ελληνίδα ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate σχετικά με επιχειρήσεις επιρροής ξένων κρατών στις Βρυξέλλες.

Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ζήτησε την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, βάσει έκθεσης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF) για «υποψία απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ», σχετικά με φερόμενες παρατυπίες στους μισθούς των βοηθών.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Καϊλή άσκησε έφεση κατά του αιτήματος ασυλίας. Ο δικηγόρος της, Σπύρος Παππάς, χαρακτήρισε την ενέργεια του εισαγγελέα «αδικαιολόγητη», υποστηρίζοντας ότι η έρευνα είχε ήδη ολοκληρωθεί από την OLAF και αφορούσε «γεγονότα που χρονολογούνται από προηγούμενα χρόνια».

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρε ομόφωνα την ασυλία της Καϊλή για να επιτρέψει τη συνέχιση της δίωξης από την EPPO/OLAF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.