Ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός ήταν νευρικός σήμερα. Μάλλον πίνει τον φραπέ του σκέτο. Ο φραπές δεν βλάπτει μόνον τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα νεύρα του πρωθυπουργού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «σας έκανα επερώτηση και είπατε πως το 1 δισ. είναι κάποιες σκιές» και τόνισε ότι «είστε βουτηγμένοι στην αλαζονεία και την διαφθορά» και χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «γαλάζια συμμορία», σχολιάζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα στην ομιλία του για την υπόθεση, ενώ προανήγγειλε την κατάθεση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Τα ξέρατε όλα πολύ καλά. Γιατί δεν κάνατε τίποτε και τώρα ο ελληνικός λαός θα πληρώσει το μνημόνιο της Ν.Δ για τις επιδοτήσεις».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε και στις κατηγορίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για την στάση του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τη μήνυση σε 14 βουλευτές της Ν.Δ σημειώνοντας πως η «οφείλαμε να ψηφίσουμε παρών γιατί κανένας αρχηγός δεν μπορεί να βάζει τους βουλευτές του να καταστρατηγήσουν το Σύνταγμα. Γιατί αυτό κάνατε στην προανακριτική».

Πιο αναλυτικά:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε έντονα στην επίθεση του πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ανταπέδωσε στους ίδιους τόνους τα πυρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως δεν είπε τίποτα για τις αποκαλύψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ο πρωθυπουργός ήταν νευρικός σήμερα. Μάλλον πίνει τον φραπέ του σκέτο. Και ο φραπές τελικά δεν βλάπτει σοβαρά μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά βλάπτει και τα νεύρα του πρωθυπουργού», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. «Θα του συνιστούσα να κόψει και ο ίδιος τους φραπέδες, αλλά και τους φραπέδες του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι πολλοί, δεν είναι ένας και είναι η γαλάζια συμμορία, για την οποία δεν μας είπε κουβέντα ο πρωθυπουργός», συμπλήρωσε.

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση πως όσα επικοινωνιακά παιχνίδια κι αν ψάχνει για να υποστηρίξει ότι είναι διαχρονικές οι παθογένειες, η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εδώ. «Η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα θα ρίξει άπλετο φως στη γαλάζια συμμορία. Τα ξέρατε όλα πολύ καλά από τη πρώτη στιγμή. Σας είχε ενημερώσει ο κ. Βάρρας. Γιατί δεν κάνατε τίποτα; Ο λαός θα πληρώσει το μνημόνιο της ΝΔ στον πρωτογενή τομέα», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης. «Δεν υπάρχει το δίλημμα; διχασμός και τοξικότητα ή αποδοχή της πολιτικής της ΝΔ», συμπλήρωσε σχολιάζοντας την επίθεση του πρωθυπουργού στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις σημερινές ενέργειες του κ. Τσίπρα..

«Είστε βουτηγμένοι στην αλαζονεία και τη διαφθορά. Θα προτείνεται Προανακριτική; Η a la cart συμπεριφορά σας είναι επικίνδυνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και επανέλαβε εμφατικά πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ είχαν αναδείξει το θέμα εδώ και χρόνια αλλά εισέπραξαν τις ειρωνείες των κ.κ Γεωργιάδη και Αυγενάκη πως είχε έμμονες με το θέμα.

Σε αντίστοιχους τόνους σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Κρήτη. Υποστήριξε πως πρόκειται για μορφή υβριδικού πολέμου από δυνάμεις στη Λιβύη ενώ μίλησε για διπλωματική αποτυχία της κυβέρνησης που κατάφερε να θέσει απέναντι και τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις στη Λιβύη. Ζήτησε να ανακοινώσει η κυβέρνηση πότε και πού θα γίνουν οι δομές κράτησης στη Κρήτη για να μη συνεχίσει να δέχεται πλήγματα ο τουρισμός.

Σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τα χαρακτήρισε παυσίπονο ανακούφισης κι όχι μόνιμη θεραπεία για την οικονομία. Ειδικά για τους συνταξιούχους επανέλαβε τη καθιέρωση νέου ΕΚΑΣ κι όχι μέτρα ομηρείας τους.

Όσον αφορά την αναφορά του πρωθυπουργού στη θετική έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και έχει καταλογίσει ευθύνες σε δύο υπουργούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.