Συνολικά 34 λεπτά διήρκησε η διαδικασία ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ο οποίος με το επιφώνημα «άξιος» καταχειροκροτήθηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν ενταχθεί στο Κίνημα Δημοκρατίας, επέλεξαν να απουσιάζουν από τα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Στις 11 ακριβώς, ο Α' αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, την έναρξη της διαδικασίας για την ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, με την αυλαία να πέφτει στις 11:34.

Από νωρίς, μέσα και έξω από τη Βουλή γινόταν το αδιαχώρητο από υπουργούς, βουλευτές και προσκεκλημένους.

Το κόκκινο χαλί για τους επισήμους είχε ήδη στρωθεί από χθες, όπως και οι τηλεοπτικές κάμερες του Καναλιού της Βουλής, που στήθηκαν τόσο γύρω από τον προαύλιο χώρο όσο και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου.

Στις 11:13, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, εισήλθαν στην Ολομέλεια, συνοδευόμενοι από τον Β΄ αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά.

Ακολούθησε δοξολογία, με τον Κώστα Τασούλα να στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, δίπλα στα έδρανα του προεδρείου του Σώματος.

Στις 11.32, ο Κώστας Τασούλας, έδωσε θρησκευτικό όρκο να τηρεί «το Σύνταγμα και τους νόμους», στις 11:33 υπέγραψε μαζί με τον αρχιεπίσκοπο, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και στις 11:34 ανακηρύχθηκε, με το επιφώνημα «άξιος», νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας», κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα του πρωθυπουργού, των βουλευτών της ΝΔ, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας αλλά και της ανεξάρτητης βουλευτού Αθηνάς Λινού.

Αμέσως μετά, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποχώρησε μαζί με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, αφού πρώτα πλησίασε και χαιρέτησε όλους τους αξιωματούχους που κάθονταν στα πρώτα έδρανα των επίσημων, τους πέντε πατριάρχες, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ανδρουλάκη και Σωκράτη Φάμελλο.

Πάντως, πολύ πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ορκωμοσίας, οι βουλευτές της ΝΔ είχαν γεμίσει τα κοινοβουλευτικά έδρανα στην Ολομέλεια, ενώ πρώτος από τους υπουργούς εισήλθε ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν ο πρώτος που εισήλθε στην Ολομέλεια και ακολούθησαν λίγο αργότερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στα πρώτα υπουργικά έδρανα, δίπλα από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάθισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης και ακολούθησαν κατά σειρά, οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Θόδωρος Λιβάνιος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Χρήστος Σταϊκούρας και Θόδωρος Σκυλακάκης. Πιο πίσω πήραν θέση οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Γιώργος Φλωρίδης, Λίνα Μενδώνη, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Κικίλιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ στα τελευταία δύο έδρανα κάθισαν οι υφυπουργοί στον πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος και Γιώργος Μυλωνάκης.

Στα επίσημα έδρανα κάθισαν κατά σειρά, οι πρώην πρωθυπουργοί, Λουκάς Παπαδήμος, Βασιλική Θάνου, Ιωάννης Σαρμάς, Παναγιώτης Πικραμένος, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, Βύρων Πολύδωρας, Νίκος Βούτσης ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Κατάμεστα ήταν από πολύ νωρίς και τα θεωρεία, από πρέσβεις και διπλωματικούς εκπροσώπους. Ρεκόρ σημείωσε μάλιστα η παρουσία διπλωματικών αποστολών που έφθασαν τις 90, ενώ το «παρών» στην ορκωμοσία έδωσαν στα επίσημα έδρανα και οι εκπρόσωποι των πέντε πρεσβυγενών Πατριαρχείων και οι ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η σύζυγος του νέου προέδρου της Δημοκρατίας, Φανή Σταθοπούλου, μαζί με τα δύο παιδιά τους, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, κάθισαν στο ακρινό θεωρείο που βλέπει απέναντι στο βήμα της Ολομέλειας.

Άδεια ωστόσο ήταν τα έδρανα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και των 6 ανεξάρτητων βουλευτών που προσχώρησαν στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Παρόντες οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και 24 βουλευτές του κόμματος του, του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με 12 βουλευτές του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με 10 βουλευτές του, καθώς και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Από τη Νέα Αριστερά παρίσταντο ο πρόεδρός της, Αλέξης Χαρίτσης και η βουλευτής Πέρκα Θεοπίστη, ενώ το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» Βασίλης Στίγκας με 4 βουλευτές του.

Να σημειωθεί ότι, όπως διευκρινίστηκε από το περιβάλλον του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, είχε λάβει πρόσκληση για την τελετή ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ωστόσο την ίδια ώρα έπρεπε να παραβρίσκεται στην κρίσιμη ψηφοφορία που διεξαγόταν στην Ακαδημία Αθηνών για την υποψηφιότητα του καθηγητή Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ως μέλους της Ακαδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

