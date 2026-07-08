Στα $130 δισ. αποτιμάται η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος - Αντλεί 10 δισ. δολάρια

Η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος επιχειρεί να συγκεντρώσει περίπου 10 δισ. δολάρια, στην πρώτη άντληση κεφαλαίων από εξωτερικούς επενδυτές, η οποία αναμένεται να ανεβάσει την αποτίμησή της στα 130 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές του CNBC.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι οποίες μίλησαν στο CNBC υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Τζεφ Μπέζος θα επενδύσει 2 δισ. δολάρια στον γύρο χρηματοδότησης, ενώ το fund Coatue Management αναμένεται να διαθέσει περίπου 4 δισ. δολάρια.

Για τα υπόλοιπα 4 δισ. δολάρια έχει εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με αρκετούς μεγάλους επενδυτές να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η νέα χρηματοδοτική προσπάθεια της Blue Origin πραγματοποιείται λίγο μετά την εκρηκτική εισαγωγή της SpaceX του Ίλον Μασκ στο χρηματιστήριο τον περασμένο μήνα. Η SpaceX συγκέντρωσε σχεδόν 86 δισ. δολάρια, μαζί με την επιπλέον δυνατότητα άσκησης δικαιώματος από τους αναδόχους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει καταγραφεί και εκτοξεύοντας την περιουσία του Μασκ στο επίπεδο του τρισεκατομμυριούχου. Η αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε περίπου 2 τρισ. δολάρια.

Ο Μπέζος δήλωσε στο CNBC τον Μάιο ότι η εταιρεία «εξετάζει» το ενδεχόμενο εξωτερικής επένδυσης, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί ακόμα. «Είναι, στην πραγματικότητα, η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον και να προσελκύσουμε και άλλους εξωτερικούς επενδυτές», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και πρώην CEO της εταιρείας έως το 2021, έχει αφιερώσει πλέον μεγαλύτερη προσοχή στην Blue Origin, τη διαστημική εταιρεία που ίδρυσε το 2000. Η Blue Origin δραστηριοποιείται σε πολλούς από τους ίδιους τομείς με τη SpaceX, όπως οι πύραυλοι βαρέος φορτίου, οι σεληνιακές αποστολές και οι υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου, όμως η εταιρεία του Ίλον Μασκ εξακολουθεί να έχει σημαντικό προβάδισμα σε αρκετές από αυτές τις αγορές.

Στο παρελθόν, ο Μπέζος χρηματοδοτούσε την Blue Origin αποκλειστικά μέσω της πώλησης των μετοχών του στην Amazon. Το 2024, ο Μπέζος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Blue Origin θα γίνει κάποια μέρα μεγαλύτερη εταιρεία από την Amazon.

Η Blue Origin υπέστη ένα πλήγμα στα τέλη Μαΐου, όταν ένας από τους πυραύλους της τύπου New Glenn εξερράγη σε μια εξέδρα εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια μιας στατικής δοκιμής καύσης. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία ανακατασκευής της κατεστραμμένης εξέδρας και προσπαθεί να προσδιορίσει τη βασική αιτία του συμβάντος.

Ο Μπέζος και ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, έχουν θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: να επαναφέρουν τον «New Glenn» σε πτήση μέχρι τα τέλη του 2026. Ο πύραυλος αυτός είναι καθοριστικής σημασίας για τις επικείμενες αποστολές της Blue Origin για λογαριασμό της NASA, καθώς και για πελάτες όπως η Amazon και η AST SpaceMobile.

Πηγή: skai.gr

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