Χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής η νέα αμυντική συμφωνία Λονδίνου - Άγκυρας

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν την Τετάρτη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης για την Ασφάλεια και την Άμυνα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, «η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή βούληση των δύο σημαντικών ευρωπαϊκών συμμάχων στο ΝΑΤΟ να ενισχύσουν και να θεσμοθετήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ανταποκρινόμενοι στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας στην ευρωατλαντική περιοχή»

Στο πλαίσιο της νέας εταιρικής σχέσης, Λονδίνο και Άγκυρα θα εμβαθύνουν τις πολιτικοστρατιωτικές διαβουλεύσεις μέσω νέων μηχανισμών συνεργασίας σε τομείς όπως η αποτροπή και η άμυνα, η στρατιωτική συνεργασία, η αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και οι υβριδικές απειλές, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανθεκτικότητα και πολιτική προστασία, καθώς και το διάστημα.

Οι δύο κυβερνήσεις υπογραμμίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία «προσφέρουν μοναδική και αναντικατάστατη συμβολή στην ευρωατλαντική ασφάλεια και, στη βάση της συμμαχικής αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης, δεσμεύονται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενίσχυση της συνεργασίας στην ανάπτυξη των αναγκαίων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας και διατήρηση των ισχυρών διατλαντικών δεσμών.

Η υπογραφή της συμφωνίας επιβεβαιώνει, τέλος, τη βαθιά δέσμευση των δύο χωρών για την αμοιβαία άμυνα και τις αρχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σημειώνεται ότι το κοινό ανακοινωθέν δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής ούτε αντίστοιχη δέσμευση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση επίθεσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.