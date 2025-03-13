Καραμανλής: Άξιος και δραστήριος ο Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης Άνθιμος - Τον αποχαιρετώ με βαθιά λύπη

Άξιο και δραστήριο ιεράρχη με πολυετή προσφορά στις εθνικά ευαίσθητες Μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως και Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τον Μητροπολίτη πρώην Θεσσαλονίκης Άνθιμο, με αφορμή την είδηση της εκδημίας του Ιεράρχη.

«Με βαθιά λύπη αποχαιρετώ τον Μακαριστό πρώην Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 'Ανθιμο. Υπήρξε ένας άξιος και δραστήριος Ιεράρχης. Η πολυετής προσφορά του στις εθνικά ευαίσθητες Μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως και Θεσσαλονίκης, τις οποίες διακόνησε ήταν μεγάλη. Αιωνία του η μνήμη!», αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο κ. Καραμανλής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

