Τα Ιράν απειλεί με κλείσιμο του Ορμούζ σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων

Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο πηγή με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του «εχθρού» σε αναλογία τουλάχιστον δύο προς ένα, σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών.

Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί πολιτικοί αντέδρασαν νωρίτερα στην απειλή του Τραμπ να επιτεθεί στο νησί Χαργκ, ένα βασικό κέντρο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

Ο Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, έγραψε στο X: «Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός».

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιάτι, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επέκρινε την «τελευταία κλιμάκωση», δηλώνοντας στο X ότι το Ιράν έχει «προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι “η περιοχή δεν είναι χώρος για πολιτικά παιχνίδια μικρών χωρών”» και ότι «βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νωρίτερα την Τετάρτη τη λήψη περαιτέρω μέτρων κατά του Ιράν, απειλώντας εκ νέου να στοχεύσει κρίσιμες υποδομές. «Μπορεί να γίνει μια μεγάλη επίθεση, και θα καταστρέψει πολλά πράγματα», προειδοποίησε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. Θα τις καταστρέψουμε. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά αν χρειαστεί, θα τις βγάλουμε εκτός λειτουργίας».

Αναφέρθηκε επίσης σε μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες είναι κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού. «Θα τις πλήξουμε αν χρειαστεί. Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Πιθανότατα είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω», σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης και στο νησί Χαργκ, ένα βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. «Επιτεθήκαμε στο νησί Χαργκ χθες το βράδυ, καταστρέψαμε ένα τμήμα του. Είπα: “Μην αγγίξετε το πετρέλαιο, γιατί ίσως καταλάβουμε το νησί Χαργκ”», δήλωσε ο Τραμπ, ανακαλώντας τα όσα είπε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. «Είπα: “Μην χτυπήσετε τους αγωγούς, χτυπήστε μόνο όλα τα άλλα”. Και το χτύπησαν. Ίσως το χτυπήσουν ξανά απόψε».

Πηγή: skai.gr

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