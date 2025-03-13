Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέβηκε από το όχημα που τη μετέφερε κατά την αποχώρησή της από το Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να ευχαριστήσει τα τηλεοπτικά συνεργεία για τη συνεργασία τους τα τελευταία πέντε χρόνια της θητείας της ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η τέως ΠτΔ θα συνεχίσει το άνοιγμα στην κοινωνία, το οποίο ξεκίνησε τις ημέρες που αποτελούσε τον ένοικο του Προεδρικού Μεγάρου και πρώτο πολίτη της χώρας. Μάλιστα, στη νέα της πορεία θα την ακολουθήσουν και μέχρι πρότινος συνεργάτες της στην Προεδρία της Δημοκρατίας



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.