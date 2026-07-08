Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τον ογκολογικό ασθενή, αναμένεται να αποτελέσει η ψηφιακή εφαρμογή που ανέπτυξε η εταιρεία Gnomon Informatics SA. στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών» και θα είναι διαθέσιμη για τους καρκινοπαθείς που παρακολουθούνται, σε 12 νοσοκομεία της χώρας μας.

Με την ψηφιακή εφαρμογή, ο καρκινοπαθής θα έχει στα χέρια του όλες τις πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της υγείας του, το θεραπευτικό του σχήμα και τα επόμενα βήματα στο πλάνο της θεραπείας του, δυνατότητα επικοινωνίας με το θεράποντα ιατρό μέσω σύντομων τηλεδιασκέψεων, όπως επίσης σημαντικά βοηθήματα για την υποστήριξή του κατά τη δύσκολη περίοδο αντιμετώπισης της νόσου.

Η Gnomon Informatics S.A. είναι μία από τις εταιρείες τεχνολογίας που υποστήριξαν την ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ και την ανάδοχο του έργου NOVA-NOVA ICT, υλοποιώντας δύο κρίσιμα υποσυστήματα του έργου: Τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και την Ψηφιακή Εφαρμογή Ογκολογικού Ασθενούς.

Στα σύνθετα ζητήματα, που αντιμετωπίσθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αναφέρθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gnomon Informatics, Κωστής Καγγελίδης και η υπεύθυνη ανάπτυξης της Ψηφιακής Εφαρμογής για τους Ασθενείς, Κορίνα Παπαδοπούλου, κατά το διεθνές «3rd Synergies Forum on Cancer» , που πραγματοποιήθηκε 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου, στην Αθήνα, με διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ( ΕΛΛΟΚ).

Όπως επισήμανε ο κ. Καγγελίδης, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών, είναι ένα έργο – τομή για την ογκολογική φροντίδα στη χώρα μας, που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Network of Cancer Registries (ENCR) και διασυνδέεται με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS). Το Σύστημα, στη φιλοσοφία και την εφαρμογή του, είναι ανθρωποκεντρικό καθώς στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης ασθενούς- θεράποντος γιατρού και, πολλαπλά ωφελεί τον ασθενή, στην πλοήγησή του μέσα από το σύστημα υγείας αλλά και τα ποικίλα σύνθετα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί.

Δεκάδες χιλιάδες οι καρκινοπαθείς

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που παραθέτει η Gnomon Informatics, περισσότεροι από 65.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο στην Ελλάδα, ενώ χιλιάδες ογκολογικοί και αιματολογικοί ασθενείς χρειάζονται συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλη τη διαδρομή της φροντίδας τους.

Το έργο του Ολοκληρωμένου Συστήματος, απαντά στην ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των καρκινοπαθών, με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος της ογκολογικής και αιματολογικής κοινότητας.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης σε αξιόπιστη πληροφόρηση, η υποστήριξη της πλοήγησης των ασθενών στο σύστημα υγείας και η ενδυνάμωσή τους σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής τους διαδρομής — από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση.

Όπως εξήγησε η κα. Παπαδοπούλου, η Gnomon Informatics, ανέπτυξε τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, ο οποίος επιτρέπει την επικοινωνία και «συνομιλία» των ψηφιακών συστημάτων όλων των ογκολογικών νοσοκομείων αλλά και του εθνικού μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες σε ό,τι αφορά στοιχεία των ογκολογικών ασθενών, καθιστώντας έτσι δυνατή την αξιοποίηση της μέχρι σήμερα κατακερματισμένης πληροφορίας.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη της νέας Ψηφιακής Εφαρμογής Ογκολογικού Ασθενούς, αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Ολοκληρωμένου Συστήματος. Η Εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ογκολογικής και αιματολογικής κοινότητας, ώστε να προσφέρει εξατομικευμένη ενημέρωση, ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης και εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστο περιεχόμενο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών.

Η α’ φάση της Εφαρμογής θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα, προσφέροντας τις βασικές λειτουργίες και θέτοντας τα θεμέλια για την περαιτέρω εξέλιξή της σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της Εφαρμογής, έχει γίνει η διασύνδεση των ασθενών με τα νοσοκομεία, με τον κάθε ασθενή να έχει τις πληροφορίες για το πλάνο θεραπείας του και τα επικείμενα ραντεβού του . Επίσης, στη α’ φάση της Εφαρμογής, περιλαμβάνονται και εργαλεία αυτοδιαχείρισης , όπως το καθημερινό ημερολόγιο συμπτωμάτων και τα κλινικά ερωτηματολόγια.

Παράλληλα, προχωρά η επέκταση του Ψηφιακού Πλοηγού Ασθενών, με νέες λειτουργικότητες και εμπλουτισμένο περιεχόμενο. Στον ασθενή θα παρέχονται πληροφορίες για υποστηρικτικές υπηρεσίες στις οποίες θα μπορεί να απευθυνθεί όπως π.χ. ομάδες ασθενών, ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης, σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, μεταξύ ασθενών και γιατρών, καθώς και της κοινότητας των ασθενών.

Πηγή: skai.gr

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