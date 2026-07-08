EE: Συγκεντρώνει απόψεις για απλούστευση κανόνων που διέπουν την προσφορά στέγης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία για τη λήψη μέτρων απλούστευσης των κανόνων που επηρεάζουν την προσφορά και την οικονομική προσιτότητα της στέγασης. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία της δέσμης μέτρων για την απλούστευση της στέγασης. Η πρόσκληση υποβολής στοιχείων απευθύνεται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ο στεγαστικός, ο κατασκευαστικός, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, και ο τομέας της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται σε κρίση όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα της στέγασης, ενώ το κατακερματισμένο κανονιστικό τοπίο των κρατών μελών δημιουργεί πολυπλοκότητα, η οποία αυξάνει την περιττή γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις και το κόστος.

Η Επιτροπή έχει θέσει την απλούστευση στο επίκεντρο των εργασιών της και έχει ήδη προτείνει πάνω από 12 δέσμες μέτρων απλούστευσης μεγάλης κλίμακας, που εξοικονομούν περίπου 18 δισ. ευρώ διοικητικών δαπανών ετησίως. Η επικείμενη δέσμη μέτρων απλούστευσης της στέγασης εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια. Η πρωτοβουλία, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2027 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικά προσιτής στέγασης, θα εξετάσει πώς η νομοθεσία της ΕΕ επηρεάζει την προσφορά και την οικονομική προσιτότητα της στέγασης, ώστε να συμβάλει στην οικονομική προσιτότητα και τη βιωσιμότητα της στέγασης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, τις παρατηρήσεις τους για το πώς επηρεάζουν οι κανόνες της ΕΕ την προσφορά κατοικιών, καθώς και πρακτικές προτάσεις για την απλούστευση, αλλά και ορθές πρακτικές. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να διακρίνουν μεταξύ των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή ή τη ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει την ΕΕ να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της κανονιστικής πολυπλοκότητας, των καθυστερήσεων και του υψηλού κόστους, βελτιώνοντας τελικά την προσφορά κατοικιών.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν δήλωσε σχετικά: «Για να μπορεί να χτίζει πιο καλά, πιο πολύ, πιο γρήγορα, ο κατασκευαστικός τομέας χρειάζεται απλούστερους κανόνες. Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη στεγαστική κρίση χωρίς να επιταχύνουμε τις κατασκευές και τις ανακαινίσεις. Πρέπει να αποφύγουμε την περιττή γραφειοκρατία, το περιττό κόστος και τις περιττές καθυστερήσεις. Με αυτή τη δέσμη μέτρων απλούστευσης, θα συμβάλουμε στην παροχή οικονομικά πιο προσιτών και πιο βιώσιμων κατοικιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς να υποβαθμίσουμε τα περιβαλλοντικά μας πρότυπα και τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας.»

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή διοργανώνει διάφορα εργαστήρια και συναντήσεις με τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νεοσυσταθείσας συμμαχίας για τη στέγαση.

Nίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

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