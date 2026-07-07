Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τι κι αν η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων εξελίσσεται ομαλότατα και σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο υπολείπονται κατά μόλις 54.060 δηλώσεις.



Και φέτος όπως και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται «ομοβροντία» αιτημάτων από συλλόγους λογιστών και επιμελητήρια ανά την Ελλάδα τα οποία ζητούν παράταση της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τις 15 Ιουλίου στις 30 Ιουλίου.

Πανελλήνια Ομοσπονδία φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελμάτων

Ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών Αττικής

Ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών νομού Θεσσαλονίκης

Ένωση φοροτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών Ημαθίας

Ενώσεις λογιστών Ηπείρου και νομού Αιτωλοακαρνανίας

Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας

1ο περιφερειακό τμήμα Θράκης

Είναι μερικοί μόνο από τους θεσμούς που έστειλαν επιστολές προς το οικονομικό επιτελείο για να ζητήσουν παράταση. Ένα αίτημα το οποίο εξετάζεται με θετική διάθεση από το υπουργείο οικονομικών σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr.



Επωδός στις επιστολές των φορέων, τα προβλήματα που παρουσιάζονται με την πλατφόρμα myDATA και συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις έως και 48 ωρών που παρατηρούνται στην ενημέρωση και ενσωμάτωση των δεδομένων (όπως απογραφές, αποσβέσεις και λοιπές εγγραφές που απαιτούνται για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3) γεγονός που καθυστερεί με τη σειρά του την προσυμπλήρωση και απαιτεί διαρκείς επαληθεύσεις.



Ιδιαίτερης βαρύτητας και το επιχείρημα ότι από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου δεν θα λειτουργούσαν οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς.



Ομαδοποιώντας τα αιτήματα των φορέων γίνονται αναφορές σε προβλήματα:

Λόγω καθυστερημένης έκδοσης εγκυκλίων, αποφάσεων και φορολογικών εντύπων με αποτέλεσμα οι εταιρείες πληροφορικής να χρειαστούν σημαντικό χρόνο για την προσαρμογή των λογιστικών εφαρμογών, γεγονός που είχε ως συνέπεια τα λογιστικά γραφεία να μπορούν ουσιαστικά να ξεκινήσουν την υποβολή των δηλώσεων περίπου είκοσι ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της διαδικασίας.

Λόγω μεταβολών στη φορολογική νομοθεσία μέσα στην περίοδο υποβολής των δηλώσεων. Παράδειγμα η μείωση κατά 30% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 2 μήνες μετά την έναρξη διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων

Λόγω καθυστερήσεων και σφαλμάτων κατά την οριστική υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων

Λόγω μη έκδοσης και ανάρτησης ακόμη και μέχρι σήμερα των σημειωμάτων claw back και rebate

Λόγω ενημέρωσης των κωδικών διανομών κερδών στο Ε1 ακόμη και σε 3 ημέρες για εταίρους με απλογραφικά βιβλία

Λόγω δυσλειτουργιών της πλατφόρμας για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - Έντυπο Ν – (επαναλαμβανόμενες διακοπές και προβλήματα)

Οι φορείς κάνουν επίσης λόγο για ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας αυτό το διάστημα όπως δηλώσεις Φ.Π.Α ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις, διαδικασίες στο ΕΡΓΑΝΗ, υποχρεώσεις που σχετίζονται με δηλώσεις αγροτών και σειρά άλλων φορολογικών και διοικητικών διαδικασιών με ασφυκτικές προθεσμίες.

Στα υπέρ ικανοποίησης του αιτήματος και το γεγονός ότι δεν επιφέρει κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος αφού ούτως η άλλως η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος είναι η 31η Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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