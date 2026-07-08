Η Κίνα σχεδιάζει να επιτρέψει σε κορυφαίες εταιρείες AI να αγοράσουν περιορισμένο αριθμό τσιπ H200 της Nvidia

Η Κίνα σχεδιάζει να δώσει το «πράσινο φως» σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να προμηθευτούν περιορισμένες ποσότητες των προηγμένων τσιπ H200 της Nvidia, ανέφερε την Τετάρτη το The Information, επικαλούμενο δύο άτομα με άμεση γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Κινέζοι αξιωματούχοι ενημέρωσαν τις εταιρείες Alibaba, ByteDance και DeepSeek τις τελευταίες εβδομάδες ότι ενδέχεται να λάβουν σύντομα άδεια για την αγορά ορισμένων τσιπ H200.

Η Nvidia έχει ήδη λάβει άδειες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πώληση των προηγμένων τσιπ H200 της στην Κίνα. Το Reuters ανέφερε τον Μάρτιο, επικαλούμενο πηγές, ότι η εταιρεία είχε εξασφαλίσει την έγκριση του Πεκίνου για την πώληση των τσιπ στην Κίνα.

Τον Μάρτιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε επίσης στο CNBC ότι η εταιρεία είχε λάβει άδεια από την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

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