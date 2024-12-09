«Η τρομακτική εν ψυχρώ δολοφονία δύο ανθρώπων και ο τραυματισμός ενός τρίτου στην καρδιά της Γλυφάδας από αδίστακτους εκτελεστές αποκαλύπτει και πάλι ότι το οργανωμένο έγκλημα δρα ανεξέλεγκτο στη χώρα μας», αναφέρει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Όπως υποστηρίζει, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καλυπτόμενη πίσω από τις αδιέξοδες επικοινωνιακές τακτικές της (ίδρυση ελληνικού FBI, κατάθεση λίστας οργανωμένων εγκληματιών στον Άρειο Πάγο από τον υπουργό κ.λπ.), δεν μπορεί να αποκρύψει τη βαθιά αναποτελεσματικότητά της στην καταπολέμηση της πιο επικίνδυνης μορφής εγκλήματος για το κράτος και τους πολίτες».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι έχει εδώ και καιρό επισημάνει πως «στην κυβέρνηση δεν έχουν βρει το ελάχιστο συνεκτικό σχέδιο για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή των εγκληματικών οργανώσεων, που από το 2019 έως σήμερα έχουν δολοφονήσει και τραυματίσει μόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής πάνω από 30 άτομα».

«H μαζικότητα και πυκνότητα δολοφονιών από εγκληματικές οργανώσεις σοκάρει την ελληνική κοινωνία και δημιουργεί γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας», προσθέτει, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «επικαλούμενη υποκριτικά τον νόμο και την τάξη έχει "πετύχει" να καταβαραθρώσει το δικαίωμα στην ασφάλεια, που είναι ένα από τα βασικότερα για τη λειτουργία μιας ευνομούμενης πολιτείας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.