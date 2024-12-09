Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη» - Το TikTok με τον Μητσοτάκη

"Κι όμως δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης". Με νέα της ανάρτηση στο TikTok η Ζωή Κωνσταντοπούλου παίζει βίντεο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θέλοντας να υπογραμμίσει τις συνέπειες της αποχής.



"Δεν είναι AI... Δεν είναι CGI... Δεν είναι Deep Fake. Είναι ο Πρωθυπουργός που δίνει γκιγκαμπάιτ για γκιγκαμπίτ", αναφέρει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.



Και καταλήγει στο συμπέρασμα: "Λέμε Όχι στην Αποχή... Την επόμενη φορά ψηφίζουμε όλοι για να κάνουμε τα όνειρά μας πράξη"





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.