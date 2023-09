Παραιτήθηκε η Λιάνα Κωνσταντίνου από το Συντονιστικό του ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα Πολιτική 13:52, 25.09.2023 linkedin

«Ως πολίτης αυτής της χώρας και μέλος μιας παράταξης, που φιλοδοξούσε να προσφέρει όραμα, δεν μπορώ να παραμείνω με στόχο το “πάμε και όπου βγει”» ανέφερε