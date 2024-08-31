Παππάς από Βόλο: Να μην επικρατήσει η αδράνεια μετά την καταστροφή

Την ανάγκη να υπάρξει άμεση οικολογική και οικονομική αποκατάσταση της περιοχής επισήμανε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τους ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, ο οποίος επισκέφθηκε τον Βόλο με αφορμή το «τεράστιο περιβαλλοντικό και υγειονομικό ζήτημα που έχει προκύψει με τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό».

Κατά την παρουσία του ο κ. Παππάς που συνοδευόταν από τον βουλευτή Μαγνησίας Αλέξανδρο Μεΐκόπουλο, ενημερώθηκε από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, 'Αννα Μαρία Παπαδημητρίου και Φώτη Λαμπρινίδη, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί το προστατευτικό δίχτυ από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, προκειμένου να συγκρατηθούν τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια, που έχουν καταλήξει στον Ξηριά μέσω του θηροφράγματος της Κάρλας.

Στην δήλωσή του ανέφερε: «Το φαινόμενο είναι αποκαρδιωτικό, η οσμή είναι πολύ έντονη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το ζήτημα της κλιματικής κρίσης είναι πρωτίστως ένα ζήτημα δημόσιας υγείας και να συζητήσουμε με σοβαρότητα, εκτός από την άμεση οικολογική και οικονομική αποκατάσταση της περιοχής, μεσοπρόθεσμες λύσεις. Δεν έχουμε την πολιτική και ηθική πολυτέλεια, δεν έχουμε την πολυτέλεια επιβίωσης να περιμένουμε, απλώς, την επανάληψη του φαινομένου. Θα είναι τεράστιες οι ευθύνες αν επικρατήσει η αδράνεια μετά από αυτή την καταστροφή».

Κάλεσε την πολιτεία να δει με θετικό τρόπο την πρόταση της Περιφέρειας ώστε να σταματήσει ο Παγασητικός να είναι η λεκάνη υποδοχής των λυμάτων ολόκληρης της Θεσσαλίας και κατέληξε: «Αυτή πρέπει να είναι η μεσοπρόθεσμη στόχευση και εκεί θα βρουν στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μία δύναμη επισπεύδουσας αντιπολίτευσης».

Η επίσκεψή του κ. Παππά είχε και τον χαρακτήρα της προετοιμασίας της περιοδείας του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη, στην περιοχή, την ερχόμενη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

