Πιστός στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας εμφανίστηκε σε μία ακόμη ομιλία του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος ηγέτης μίλησε στην τελετή παραλαβής των διπλωμάτων της Ναυτικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ζητώντας από τους νεαρούς Τούρκους να μην σκέφτονται τις θυσίες, προκειμένου να «εξυψώσουν την Τουρκία και να υπερασπιστούν τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Δεν θα αποφύγετε καμία θυσία, για να εξυψώσετε την Τουρκία και για να υπερασπιστείτε τη Γαλάζια Πατρίδα», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε:

«Η θάλασσα του καθενός είναι όσο και το όραμα του. Kάποιοι ίσως βγουν να πουν πως οι στόχοι μας είναι όνειρα. Κάποιοι ίσως βλέπουν ως παραμύθι τη Γαλάζια Πατρίδα. Κάποιοι ίσως κατηγορήσουν την Τουρκία πως μπλέκει σε περιπέτειες. Κάποιοι ίσως επιχειρήσουν να περιορίσουν το όραμα της Τουρκίας στα 782.000 τ.χλμ. Ίσως μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που ρωτούν γιατί η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη, τη Σομαλία, το Κατάρ, το Ιράκ, τα Βαλκάνια, την Ασία και την Αφρική. Όπως στο παρελθόν, έτσι και σήμερα και αύριο, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που νιώθουν άβολα με το όραμα της Τουρκίας και τον αγώνα της Τουρκίας. Δεν θα δώσουμε σημασία σε τίποτα από αυτά και θα κοιτάξουμε μπροστά. Δεν θα δώσουμε καμία σημασία στις αυταπάτες όσων βλέπουν την τουρκική εξωτερική πολιτική από τα παράθυρα των δυτικών πρωτευουσών αντί να την βλέπουν από τον άξονα της Άγκυρας.

Ενισχύοντας τις σχέσεις μας με την Ανατολή, θα αναζητήσουμε τρόπους για να προωθήσουμε τη βαθιά ριζωμένη συνεργασία μας με τη Δύση. Το γεγονός ότι υπάρχουν σύνορα μεταξύ μας και των λαών με τους οποίους ζήσαμε μαζί μόλις πριν από έναν αιώνα, δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν από τη γεωγραφία της καρδιάς μας. Είμαστε μια χώρα με 78 μαρτυρικά νεκροταφεία σε 34 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε μια χώρα που φιλοξενεί τους γιους της Γάζας, του Χαλεπίου, της Δαμασκού, της Ιερουσαλήμ, της Κομοτηνής και της Βαγδάτης στο νεκροταφείο των μαρτύρων του Τσανάκκαλε. Όσοι επικρίνουν το ενδιαφέρον μας για το γείτονά μας το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία και την Παλαιστίνη, που βρίσκεται υπό την κυριαρχία μας εδώ και 4 αιώνες, είναι αδαείς εκτός και αν έχουν απώτερα κίνητρα. Το να ρωτoυν γιατί η Τουρκία βρίσκεται στη Συρία, το Ιράκ και το Κατάρ είναι, ειλικρινά, μια μεγάλη αδικία για την ιστορία μας. Το να ρωτάς τι κάνουν οι Τούρκοι στρατιώτες στο Κοσσυφοπέδιο, τη Λιβύη και τη Σομαλία είναι μια πλήρης πνευματική αποτυχία.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πετύχει τον στόχο της στρέφοντας την κατεύθυνση της μόνο προς τη Δύση. Εάν η Τουρκία αναπτύξει τις σχέσεις της με την Aνατολή και τη Δύση ταυτόχρονα, μπορεί να είναι μια ισχυρή, σεβαστή και αποτελεσματική χώρα. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος δεν θα ωφελήσει την Τουρκία, αλλά θα τη βλάψει και θα την βγάλει από την εξίσωση. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνουμε επιλογή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Αντίθετα, πρέπει να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με αυτούς και με άλλους οργανισμούς σε βάση του καζάν καζάν ( αμοιβαίο όφελος).

Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας στη Γαλάζια Πατρίδα, που κάποιοι την αποκαλούν παραμύθι, μέχρι τέλους. Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας. Ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, θα το εφαρμόσουμε με αποφασιστικότητα ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας και χωρίς να πάρουμε την άδεια του.

Πιστεύω πως και με τη δική σας συμμετοχή ο στρατός μας γίνεται πιο ισχυρός απο χθες. Εσείς θα αναλάβετε κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της Γαλάζιας Πατρίδας».

