Η «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να κοπάσει, καθώς ο Στέφανος Κασσελάκης φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει στο καταστατικό συνέδριο που θα αλλάξει τα πάντα. Μάλιστα, βάλλει με ευθείες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του «πετάει το γάντι», ζητώντας του να τοποθετηθεί για τα τεκταινόμενα στον χώρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Θα περίμενα τουλάχιστον από τον Αλέξη Τσίπρα να μην ανέχεται διάφοροι αυτόκλητοι ερμηνευτές του να μιλούν ή να γράφουν, υπονοώντας ότι τον εκφράζουν.όλοι αυτοί συρρικνώνουν το προφίλ του από πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού παράταξης σε αρχηγό ομάδας. Αν θέλει, μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος για τα τεκταινόμενα στον χώρο μας, χωρίς "κύκλους" και "διαρροές". Καθαρά και ανοιχτά, όπως τοποθετήθηκε την ημέρα έναρξης του συνεδρίου μας τον Φεβρουάριο και η τοποθέτησή του απαντήθηκε από το συνεδριακό σώμα», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Κασσελάκης στη Real News.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» της Κυριακής, οι «87» συζητούν στο παρασκήνιο το ενδεχόμενο αυτονόμησης άνω των 10 βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση ενός τέτοιου σεναρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στερηθεί τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε:

«Αυτό που διαφαίνεται είναι ένα σχέδιο για ένα νεφελώδες κεντροαριστερό σχήμα-κουρελού, που φιλοδοξεί να συστεγάσει ηττημένα πολιτικά σχέδια, είτε μιλάμε για το όλον ή ένα τμήμα του ακόμα και σήμερα σημιτικού ΠΑΣΟΚ, είτε για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς».

Επιμένει για ριζικές αλλαγές ο Παύλος Πολάκης - Στο τραπέζι οι εσωκομματικές εκλογές

Ενεργό παραμένει και το άλλο «μέτωπο» που καλείται να αντιμετωπίσει ο Στέφανος Κασσελάκης και ακούει στο όνομα «Παύλος Πολάκης». Ο βουλευτής Χανίων με μεταμεσονύκτια ανάρτησή του στο Facebook, αφήνει εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο πρότασης μομφής,

«Ήρθε ο καιρός για ριζικές αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Καιρός για σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση, καιρός να βάλουμε πλώρη να τους ρίξουμε», όπως σημείωσε.

Πάντως ο Στέφανος Κασσελάκης επιχειρεί να αποσυνδέσει τη διαγραφή της Αθηνάς Λινού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα από την επιχείρηση προσέγγισης του Παύλου Πολάκη.

«Ζητήσαμε από την κ. Λινού να παραδώσει την έδρα της για λόγους διαφάνειας. Όφειλε να το κάνει, σεβόμενη τις 25.000 ψήφους που πήρε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμία κίνηση στρατηγικής πίσω από τη διαγραφή της. Ο Παύλος Πολάκης είναι ένα άλλο ξεχωριστό θέμα.».

Το ενδεχόμενο νέων εσωκομματικών εκλογών βρίσκεται πάντως στο τραπέζι, με τους συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να το «ξορκίζουν» και την εσωκομματική αντιπολίτευση να του ζητά να λάβει την πρωτοβουλία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, υπογράμμισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «είναι πάρα πολύ σαφείς οι πρόνοιες του καταστατικού μας, αφού ο κ. Κασσελάκης έχει πάρει σαφή θέση ότι δεν θα βάλει σε δοκιμασία ξανά τα μέλη του κόμματος», ενώ ο προκάτοχός του Σωκράτης Φάμελλος διαχωρίζει τη θέση του, επιμένοντας πως «το μόνο που δεν θα πρέπει να μας φοβίζει είναι μια εσωκομματική δημοκρατία».

Στο μεταξύ, αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσει η επιστολή του Χρήστου Σπίρτζη προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία καταγγέλλει μεθοδεύσεις από την πλευρά της ηγεσίας και κάνει λόγο για αντικαταστατική καταγγελία.

«Τα μέχρι σήμερα γεγονότα, που περιλαμβάνουν και τις πράξεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής, δείχνουν ότι η διαγραφή μου αποτελεί για τον Πρόεδρο και την Ηγεσία προειλημμένη απόφαση», γράφει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο πρώην υπουργός Μεταφορών.

Πηγή: skai.gr

